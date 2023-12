Valitsus soovib riigikogu lisaistungi kokkukutsumist

Ühtlasi tegi valitsus ettepaneku, et selle istungi päevakorras oleksid valitsuse algatatud või esitatud 15 eelnõu, juhul kui need on jäänud riigikogu praegusel töönädalal läbi arutamata.

Eelnõude hulgas on ka valitsuse usaldusküsimustega seotud algatused, kaasa arvatud 2024. aasta riigieelarve eelnõu.

Lisaks on eelnõude hulgas üheksa kaitseväe missiooni pikendamise otsust ning kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seadus. Viimane on samuti seotud usaldusküsimusega.

Samuti oleks päevakorras riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks.