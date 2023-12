Tallinna rattaloendus näitas, et ratturite arv ligi kahekordistus aastaga

Tallinna läbiviidud rattaloendus näitas, et ratturite arv pealinnas on viimase aastaga peaaegu kahekordistunud ning kahe aastaga rohkem kui kahekordistunud.

Tallinna tänavuse rattaloenduse tulemused näitasid, et ratturite arv vaadeldud ristmikel aastaga pea kahekordistus. Kõigist ratastest moodustasid ligi kolmandiku tõukerattad.

Uuringus märgiti, et ratturite arv on üldkokkuvõttes kahe aastaga pisut enam kui kahekordistunud. Suur kasv toimus just tänavu.

"Rattakasutuse kasvule aitasid 2023. aastal ilmselt pisut kaasa ka kesklinna tänavate ulatuslik remont ja autoliikluse kitsendamine loendusperioodil. Samas ei ole rattakasutus suurenenud proportsionaalselt enam teetöödega hõlmatud piirkondades, vaid kasv on olnud üleüldine. Mõnevõrra mõjutas tulemust ilmselt ka ideaalne rattailm 2023. aasta loenduspäevadel," märkisid uuringu autorid.

Uuring näitas, et mõnel ristmikul oli rataste ja autode suhe kasvanud 10 protsendini ehk üks rattur iga kümne auto kohta (näiteks Tehnika ja Väike-

Ameerika tänava ristmikul 181 ratturit 1674 auto kohta). Vana-Kalamaja,

Kopli ja Reisijate tänava ristmikul oli see suhe lausa 411 ratturit

1015 auto kohta.

Mitte üheski loenduspunktis ei olnud kahe aasta tagusega võrreldes vähem rattureid. Kõige rohkem rattureid liikus Vana-Kalamaja tänaval ning Reisijate ja Kopli tänava ristmikul õhtusel tipptunnil ning uuringu autorite hinnangul on Reisijate tänavale kindlasti vaja rajada laiem rattatee.

Kõige enam (247 protsenti) kasvas rattaga liiklejate arv võrreldes kahe

aasta taguse ajaga Toompuiestee ja Kaarli puiestee ristmikul. Uuringu autorid märkisid, et selle peamiseks põhjuseks tuleb pidada Toompuiesteele rajatud eraldatud laiu rattaradasid.

Rattureid loendati Narva maantee ja Pronksi tänava, Vabaduse väljaku, Gonsiori ja Maneeži, Kaarli puiestee ja Toompuiestee ning Viru väljaku ristmikul, Pärnu maanteel Musumäe juures, lisaks Endla ja Tehnika, Liivalaia ja Pärnu maantee, Majaka ja Lasnamäe tänava, Tehnika ja Väike-Ameerika, Vana-Kalamaja, Reisijate ja Kopli tänava ning Suurtüki tänava ja Rannamäe tee ristmikul.