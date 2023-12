Eksperdid: Putin üritab lüüa kiilu naftariikide ja lääne vahele

Putin teeb kiire visiidi Lähis-Ida piirkonda, kuna juba neljapäeval võõrustab ta Moskvas Iraani presidenti. Putin käib üldse viimasel ajal harva välismaal, kuna rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC) väljastas märtsis tema vahistamismääruse.

Putin otsib aga juurde liitlasi ning seetõttu tahab tugevdada Venemaa sidemeid Lähis-Ida riikidega. Analüütikud leiavad nüüd, et Putin üritab lüüa kiilu naftariikide ja lääne vahele. Venemaa poliitika ekspert Nikita Smagin ütles ajalehele The Wall Street Journal, et Lähis-Ida piirkond muutub Moskva jaoks üha tähtsamaks.

Ametlikult on Lähis-Ida riigid USA liitlased. Naftariigid ostavad läänest relvastust, piirkonnas paiknevad USA sõjaväebaasid. Naftariigid püüavad aga oma diplomaatilisi ja majandussuhteid mitmekesistada. Lisaks sellele alustas 7. oktoobril terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu, USA mõistis Hamasi tegevuse hukka. Naftariigid hakkavad nüüd võõrustama Putinit.

"See on signaal USA-le, et selles piirkonnas ei olda Washingtoni reaktsiooniga rahul," ütles Katari ülikooli professor Nikolai Kozhanov.

Putin kohtub Riyadhis Saudi Araabia juhi Mohammed bin Salmaniga. Roomas tegutseva mõttekoja IAI teadur Maria Fantappie ütles, et Riyadh tahab, et Moskva toetaks Saudi Araabia plaani Lähis-Ida konflikti lahendamisel.

"Putin tahab, et teda nähtaks kui rahuvahendajat, samas kui USA ja lääs toetavad Iisraeli õigust enesekaitsele. See on mõeldud selleks, et õõnestada lääne poliitikat Lähis-Idas, mitte selleks, et tuua piirkonda rahu," ütles Fantappie.

Putinit ootas AÜE-s suurejooneline vastuvõtt