Hussari hinnangul võib opositsioon pärast eelarve vastuvõtmist tagasi tõmmata

"Tean ka, et EKRE liikmed öelnud, et kui reelarve on vastu võetud, siis kaob neil suuresti motivatsioon obstruktsiooni teha ära ja loodan, et pärast seda on võimalik leida lahendused," rääkis Hussar kolmapäeval ERR-i veebisates "Otse uudistemajast".

Praegu teeb opositsioon tema sõnul obstruktsiooni kõigile seaduseelnõudele - niiöelda üle välja - esitades neile 100-200 muudatusettepanekut, mille läbihääletamine võtab tunde ja päevi. Riigieelarvele on tehtud veel kordades rohkem muudatusettepanekuid ning kui riigikogu eelarvet vastu võtta ei suuda, peaks parlament laiali minema ja tuleksid erakorralised valimised, mis ongi EKRE esimehe Martin Helme eesmärk, meenutas Hussar.

Riigikogu esimees avaldas samas lootust, et pärast riigieelarve kinnitamist saab siiski erakondade juhtidega asuda arutama seda, kuidas edaspidi parlamendi tööd korraldada ning kas oleks mõistlik ja võimalik muuta riigikogu kodu- ja töökorra seadust.

Üks võimalus oleks Hussari sõnul leppida kokku, kui palju muudatusettepanekuid mõnele eelnõule võib teha ning millest suurema arvu korral oleks alust siduda see valitsuse usaldushääletusega.

Samas tõdes Hussar, et kui opositsioon korraldab riigikogus olukordi, mida töö- ja kodukorra seaduses ei käsitleta, jääb nende lahendamise ülesanne riigikogu juhatusele ja samas annab opositsioonile aluse pöörduda riigikohtusse.

"Meil pole probleemi ka riigikogu praeguse kodu- ja töökorra seadusega, aga selle miinus on, et hakkame väga palju kulutama kohtuuksi. Teine võimalus oleks saavutada üldine poliitiline kokkulepe, et üle välja obstruktsiooni ei tehtaks," rääkis ta.

Hussar viitas ka sellele, et seni on riigikogu juhatus kahel korral riigikohtust vaidluses opositsiooniga õiguse saanud.

Hussari hinnangul on tema riigikogu esimehe tööga hakkama saanud. "Kui pidada silma seda, et opositsioon ei ole saavutanud soovitut – takistada riigikogu tööd – siis oleme riigikogu juhatusena ja ka mina ise riigikogu esimehena suutnud korraldada oma töö nii, et riigikogu toimiks. Ja riigikogu täna toimib - me suudame vastu võtta otsusi ja seadusi, kuigi me ei suuda seda teha sellise kiiruse ja efektiivsusega nagu varasemad koosseisud," rääkis ta.

Hussari kinnitusel püüab riigikogu juhatus teha nii, et opositsioon oleks ära kuulatud ja koalitsioon saaks oma poliitikat ellu viia.

Hussari hinnangul hakkab EKRE üksi jääma

Riigikogu esimees rääkis ka sellest, et opositsiooni käitumine on aasta lõpuks muutunud võrreldes sellega, mis toimus suve algul: "Täielikult on obstruktsiooni tagant ära läinud Keskerakond, ka Isamaa ei võta sellest suures ulatuses enam osa, jätkab ainult EKRE."

"Täna ma juba näen lähenemist väga selgelt Keskerakonna poolt, kes tahab riigikogus pidada sisulist debatti ja sinna suunda liigub ka Isamaa," lisas ta hiljem.

Hussari sõnul on ainult EKRE jäänud koalitsiooni suhtes täiesti leppimatule positsioonile.