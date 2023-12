Nafta hinnad langesid madalaimale tasemele viie kuu jooksul

Brenti nafta hind langes kella 18 paiku Eesti aja järgi 3,5 protsenti 74,52 dollarini barreli kohta alates kauplemispäeva algusest.

USA-s kaubeldav WTI brändi nafta hind langes samal ajal lausa 3,9 protsendi võrra 69,45 dollarini barreli kohta.

Kuigi naftat eksportivate riikide organisatsioon OPEC ja Venemaa leppisid eelmisel nädalal kokku täiendavas nafta tootmismahtude piiramises, ei suutnud see nafta hindu ülespoole viia.

Analüütikud mainivad põhjustena pingeid OPEC-i sees, USA kasvavat naftatootmist ning maailmamajanduse jahtumisest tingitud nõudluse langust nafta järele.

"Sel aastal on olnud [USA naftatootmise] tugev kasv – see oli oodatust palju suurem," ütles SEB-i toorainete peaanalüütik Bjarne Schieldrop Financial Timesile.

"Kui see jätkub järgmisel aastal, siis muidugi oleks tegemist väljakutsega OPEC-ile," lisas ta.