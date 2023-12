Vaktsineerimata poliitikute töö piiramine oli Läti põhiseadusega vastuolus

Läti konstitutsioonikohus leidis, et reegli muudatus, mis takistas koroonapassita parlamendisaadikutel osaleda parlamendil istungitel, oli põhiseadusega vastuolus.

Konstitutsioonikohus leidis, et reeglid, mis sätestasid, et parlamendisaadik saab osaleda parlamendi töös siis, kui ta on vaktsineeritud koroonaviiruse vastu, ei ole kooskõlas põhiseaduses oleva paragrahv 101 esimese osaga, seisab konstitutsioonikohtu otsuses.

Läti võimud otsustasid 2021. aastal, et Läti seimi saadikud, kellel ei ole tõendit koroonaviiruse vastu vaktsineerimise või haiguse läbipõdemise kohta, seimi ja selle komisjonide istungitel osaleda ei tohi.

Sama reegel kehtis ka kohalike volikogude saadikute kohta.

Saadikutel oli keelatud osaleda istungitel ka veebi vahendusel. Läti tahtis sellise keeluga suurendada Covidi vastu vaktsineerimist.