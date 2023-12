Juhtivad koalitsioonipoliitikud distantseeruvad presidendi väitest

President Alar Karis kohtus teisipäeval ja kolmapäeval parlamendierakondade esindajatega ja kutsus selle järel kokku pressikonverentsi, kus muuhulgas ütles: "Aga oli ka erakonnajuhte, ja mitte ainult opositsioonist, kes arvasid, et peaministri tagasiastumine võiks olla üheks lahenduseks, et siit edasi minna."

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil küsis ERR-i ajakirjanik Madis Hindre, kes oli see koalitsioonierakonna juht, kes presidendile sellise võimaluse välja käis.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et tema see ei olnud, sest tema presidendiga ei kohtunudki.

"Mina presidendi juures ei käinud. Mul sellist võimalust ei olnud. Mina seda kindlasti öelnud ei ole. Ma väga ei usu, et keegi teine meilt seda ka ütlemas käis," sõnas Läänemets.

SDE-d esindas presidendi juures nende riigikogu fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski.

Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas ütles, et ka tema ei käinud presidendi juures. "Hästi ei usu, et see tuli sealt. Eks seda peab president ise täpsustama," ütles Kallas.

Eesti 200 esindas presidendi juures nende parlamendifraktsiooni esimees Toomas Uibo.

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et teiste koalitsioonierakondade esimehed kinnitasid ka talle, et keegi sellise sõnumiga presidendi ees ei esinenud.

"Me hommikul istusime koalitsioonierakondade esimeestega ja seal siis koalitsioonierakondade esimehed ütlesid, et nad küsisid nende inimeste käest, kes presidendiga kohtumas käisid. Et ei olnud sellist sõnumit," ütles peaminister Kaja Kallas.

President Alar Karisega kohtusid opositsioonist Isamaa esimees Urmas Reinsalu, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja EKRE esimees Martin Helme. Koalitsiooni poolelt kohtusid presidendiga Erkki Keldo (Reformierakond), Toomas Uibo (Eesti 200) ja Jevgeni Ossinovski (SDE). Eelmisel nädalal kohtus president ka riigikogu esimehe Lauri Hussariga (Eesti 200).

ERR on saatnud presidendi kantseleisse täpsustava päringu, millise koalitsioonierakonna esindaja ja kes konkreetselt käis riigikogu punnseisu lahendamise võimalusena välja peaministri tagasiastumise.