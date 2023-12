USA suursaadik NATO-s: suudame hoida tähelepanu nii Ukraina sõjal kui ka Gazal

USA NATO suursaadiku Julianne Smithi sõnul suudavad Ameerika Ühendriigid hoida oma tähelepanu üheaegselt nii Ukrainal kui ka Gazal. ERR-ile antud intervjuus sõnas ta, et toetus NATO-le on USA-s parteideülene konsensus.

Ukraina sõda on viimastel kuudel Lääne meedia tähelepanuorbiidilt kaugenenud. Selle põhjuseks on nii sõjaväsimus kui ka uued konfliktid üle maailma. Eriti Hamasi rünnak Iisraelile ning selle järelmid. USA NATO suursaadiku Julianne Smithi sõnul ei pea aga Ida-Euroopa riigid muretsema, et USA valitsus ei suudaks hoida tähelepanu mitmel piirkonnal korraga.

"Oleme selleks valmistunud kümneneid. Ameerika Ühendriikide vaatenurgast oleme kindlad, et suudame hallata mitmeid sündmusi korraga. NATO seisukohast ütlen, et me oleme piirkondlik liit ja mitte globaalne. Meil on partnereid üle maailma, aga oleme keskendunud Euro-Atlandi piirkonnale. NATO-l ei ole Gaza sõjaga seoses otsest rolli, kuid allianss on väga aktiivselt seotud Ukraina toetamisega ja selle tagamisega, et Ukrainal oleks võimekus, mida ta vajab, et venelased välja tõrjuda," sõnas Smith.

Kuid Ida-Euroopa kaitse seisukohast ei ole mureks ainult USA võimekus oma tähelepanu jagada. Tuleva aasta USA presidendivalimistel on vabariikliku partei tõenäoliseks kandidaadiks endine president Donald Trump, kes on varemgi ähvardanud riiki NATO-st välja viia. ERR küsis suursaadik Smithilt, kuidas saab üldse kindel olla, et USA pühendumus NATO-le on sama tugev erinevate poliitiliste juhtkondade ajal.

"Ameerika Ühendriikides on praegu üsna poliariseerunud keskkond, kus on sügavad erimeelsuses kahe erakonna vahel. Aga mis on tõesti huvitav, et kõigist asjadest, milles mõlemad pooled nõustuvad, on NATO nimekirja tipus. Nii vabariiklased kui ka demokraadid, sõltumata sellest, kas räägite ameeriklastega või kongressi liikmetega, nad sügavalt toetavad NATO-t. Olime üks NATO asutajaliikmetest. Ma arvan, et selle tulemusena tunnevad ameeriklased vastutust liidu eest. Mõistame, et NATO teenib USA huve ja meie liitlaste huve," sõnas Smith

Pikemat usutlust Smithiga saab näha esmaspäeva õhtul ETV saates Välisilm ning ERR-i uudisteportaalist.