Kliinikute tegevuskulud kasvatavad hambaraviteenuste hinda

Kolmes linnas - Elvas, Tallinnas ja Tartus - hambaravikliinikud pidav AS Maxilla juhatuse liigi Ragnar Abel ütles ERR-ile, et hambaraviteenuste hind on kõige enam mõjutatud palgakuludest, kuid ka materjalikulud ja ruumide rent mängivad olulist rolli. "Aga tööjõukulud on meil kõige suurem kuluartikkel," sõnas Abel.

Abel nentis, et teenuste hinnad on aasta-aastalt tõusnud võrdses joones palgakulude tõusuga. Nüüd lisandub sinna ka veel käibemaksu tõus järgmisel aastal. "Tõusevad sisseostuhinnad," sõnas Abel.

Kui palju täpselt võiks käibemaksu tõus ja muud kulutused hambaravi hinda järgmisel aastal tõsta, ei osanud Abel öelda. "Ei saa seda hetkel veel täpselt öelda, kuid jooksvate kulude tõus mõjutab loomulikult ka lõpphinda teenuste tarbijale," kinnitas Abel.

Palgakulude suurt osakaalu näitab ka Maxilla majandusaasta aruanne.

Selle järgi olid 2022. aastal Maxilla AS käive 11,5 miljonit eurot, kasum 802 000 eurot ja palgakulu 4,3 miljonit eurot. Keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale oli ettevõttes 92 ja keskmine palk 3926 eurot kuus.

Hoolimata hambaraviteenuse hinna kasvust, näeb tervisekassa iga-aastaselt hambaravi teenustel käinute hulga tõusu, sealhulgas kõikides sihtrühmades ehk nii laste kui ka täiskasvanute hambaravis.

"Rahastavate teenuste maht aasta-aastalt suureneb ja mida rohkem on pöördumisi, seda enam ka tervisekassa hüvitab. Kui aastal 2018 käis hambaravil 394 000 inimest ja teenuseid rahastati 48 miljoni euro eest, siis 2023. aastal on käinud visiitidel 530 000 inimest ja tervisekassa on hüvitanud mahus 77 miljonit eurot," rääkis tervisekassa hambaraviteenuse juht dr Marjo Sinijärv.

Millises mahus prognoosib tervisekassa vahendeid kasutada järgmisel aastal, pole hetkel veel selge, sest läbirääkimised lepingupartneritega on pooleli. "Lepingupartnerid planeerivad enda järgmise aasta tegevusi. Tervishoiuteenuste loetelu hinna läbirääkimisel on hetkel käsil ortodontia valdkond," ütles Sinijärv.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmetel kasvas Eestis leibkondade omaosalus meditsiinis mullu 11 protsendi võrra, küündides 23 protsendini, kusjuures kõige enam on tõusnud Eesti inimeste kulud hambaravile (kokku 30 miljonit).

Sinijärve sõnul uuendatakse pidevalt hambaravi puudutavat tervishoiuteenuste loetelu, mida tervisekassa hüvitab. Tehakse seda koostöös stomatoloogia erialaorganisatsioonidega. "Kui nemad näevad vajadust teenuste ülevaatamiseks ja kaasajastamiseks, siis seda ka tehakse," sõnas Sinijärv.

Küsimusele, kas on hambaraviteenuste hinnad ehk muutunud osale elanikkonnast liiga kõrgeks, ei saanud Sinijärv vastata. "Tervisekassa saab kaasa rääkida ainult nende hindade osas, mis on kehtestatud tervishoiuteenuste loetelus," sõnas ta.

Täiskasvanute puhul rahastab tervisekassa lisaks hambaravihüvitisele, mis on järgmisel aastal 60 eurot, ja proteesihüvitisele, ka elupuhust hambaravi, mida saavad inimesed, kellel on teatud terviseseisundid, näiteks teatud vaimne ja füüsiline erivajadus, ja ka teiste teatud diagnoosidega inimesed. Samuti rahastab tervisekassa ravikindlustamata inimeste vältimatut hambaravi, milleks on hamba eemaldamine ja/või mädakolde avamine.

"Tervisekassa on aastate jooksul üha rohkem võimalusi loonud, et inimestele oleks hambaravi tagatud. Tekkis hambaravihüvitis, proteesihüvitis, vältimatu hambaravi ja on lisatud seisundeid, millega on tagatud tasuta ravi täiskasvanutel. Lisatud on sinna ka teatud ortodontilisi seisundeid, mida pole olnud võimalik lapseeas ravida. Võimalusi järjest tekib juurde. Teeme erialaliitudega koostööd, et hambaraviteenus oleks tagatud nendele, kes seda ravi vajavad," rääkis Sinijärv.

Võimalust lisada hambaravi teiste maksurahast rahastavate tervishoiuteenuste hulka, Sinijärve sõnul praegu aktiivselt ei arutata. "Need on meie riigi väljakutsed ja meie riigi juhtide otsused, kuidas ja millistel alustel Eestis hambaravi rahastada. Hetkel midagi konkreetset pole arutatud," lausus ta.

Eesti hambaravi hindab Sinijärv kvaliteetseks.

Hambaraviteenuste hinnad Eesti kliinikutes (hinnad eurodes) varieeruvad pigem vähe. Enamik kliinikud märgib ka veebis avaldatud hinnakirjade juures, et teenuse tegelik hind selgub kabinetis kohapeal.

MAXILLA (Tallinn)

Valguskõvastuv komposiittäidis (oleneb täidise suurusest) 55-95

Digitaalne panoraamröntgen ülesvõte 26

Tarkusehamba komplitseeritud eemaldamine (olenevalt raskusastmest) 130-175

Ühe juurekanali avamine ja laiendamine (olenevalt raskusastmest) 52-70

Ühe juurekanali täitmine 55

Implantaat (vajadusel lisandub luu siirdamise hind) 1600-1900

TALLINNA HAMBAKLIINIK (Tallinna linna sihtasutus)

Valguskõvastuvad komposiittäidised 59-125

Panoraamröntgenipilt 32

Hamba või juure (juurte) raske eemaldamine alates 110

Juurekanalite avamine ja töötlemine alates 50

Juurekanalite täitmine alates 60

Üks implantaat koos paigaldamisega 850

TÄHE KLIINIK (Tartu)

Valguskõvastuv täidis - 60-100

Digitaalne röntgenülesvõte - 10

Hamba eemaldamine 50-110

Ühe juurekanali avamine ja laiendamine - 50

Ühe juurekanali täitmine - 45

Implantaat koos krooniga - 1690

MELIVA (Tallinn)

Valguskõvastuv komposiittäidis - 58–135

Panoraamülesvõte või CEPH ülesvõte - 28

Hamba eemaldamine - 66-198

Ühe juurekanali avamine ja laiendamine 64–81

Ühe juurekanali täitmine 64–70

Implantaadi paigaldamine 649–890; Implantaadikroon 760–1150

Haldja Hambaravi (Tallinn)

Ühe pinna täidis - 58

Panoraamröntgen - 25

Ühe juurekanali avamine ja puhastamine - 68

Ühe juurekanali täitmine - 68

(Tarkuse)hamba eemaldamine - 62-180

Dentista (Haapsalu)

Valguskõvastuv komposiittäidis (sõltuvalt suurusest) - 48-82

Digitaalne panoraamröntgenülesvõte - 21

Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine - 29

Ühe juurekanali täitmine - 58

Implantaat - 1200-1800

Hinnad detsember 2023 seisuga.