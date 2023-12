Võru- ja Valgamaal ei ole mitmel pool voolu ega levi

Võru- ja Valgamaal jäid kolmapäeval mitmel pool ära koolitunnid, samuti on mõnes piirkonna inimesed sattunud leviauku, kuna ulatuslike elektrikatkestuste tõttu ei ole voolu ega levi. Elektrilevi teatel võib ühenduste taastamine võtta mitu päeva, mis tähendab, et inimestel tuleb olla valmis omal jõul hakkama saada.

Tiitsa küla elanik Lehte kirjeldab elu ilma elektrita. 80-aastasel proual on kodus 94-aastane voodihaige, kelle eest tuleb hoolitseda. Lehte mure on suur, sest generaatorit tal kodus pole, vett ei ole ning kütta ei saa.

"Eile kell 11 läks vool ära. Kell pool seitse tuli siis lõpuks teade, et võib-olla neljapäeva õhtuks jõuame. Ja kogu lugu," kirjeldas Lehte.

Elanikkonna suhtumine elektri puudumisse sõltubki sellest, milline on kellegi tagala. Need, kel generaatorid, võtavad olukorda rahulikumalt. Need, kel pole, on mures.

"Mul on oma maja on ja mul on katel, mis peab olema, tsirkulatsiooni pumbad töötama, peab vool olema. Kui mul ei ole endal generaatorit, siis ma olen ilma kütteta. Ilma vooluta saab veel kuidagi olla, aga kütta ei saa," ütles Mõniste elanik Vahur Lindenberg.

Rõuge vald on end kriisiks valmis pandud. Vald on soetanud endale hulga generaatoreid ja läbi mõelnud kriisiplaani.

"Kõige suuremaks probleemiks on ikkagi inimeste vähesus ehk kui kriis peaks pikalt kestma, siis meil ei ole inimesi, kes kõigi nende generaatoritega ringi liiguks, kes teavad, kuhu minna, kes oskavad seda generaatorit seal käigus hoida, kontrollida," rääkis Rõuge vallavanem Britt Vahter.

Elektri kadumine tähendab aga ka seda, et paljudel elanikel on kadunud side.

Telia sõnul on üle Eesti neil rivist väljas 30 levipunkti, millest enamus asub Lõuna-Eestis. Hetkel on erinevatesse levipunktidesse paigutatud kaheksa generaatorit, seejuures tuleb arvestada, et sageli on igal levi ettevõttel mobiilimastis oma toide, mis tähendab, et Telia generaatoriga varustatud mobiilimast ei taga toimepidevust Tele2 või Elisa klientidele.

"Küll me aga jälgime olukorda, et kui see olukord nüüd siin kiiresti paranema ei hakka, siis me toome veel teistest piirkondadest liikuvaid generaatoreid sinna Kagu-Eestisse juurde," ütles Telia Infrastruktuuri üksuse juht Andre Visse.

Elektrilevi sõnul on neil tööd tegemas 75 brigaadi, kellest enamus on Kagu-Eestis. Nende sõnul on neil õnnestunud päeva jooksul viiele tuhandele kliendile vool tagasi tuua, samas tuleb aga pidevalt uusi katkestusi juurde.

"Kuna väga palju mõju on just puude ja okste murdumisest ja liinikoridoridega seonduvalt siis selle lahendamiseks me üritame kaasata täiendavat ressurssi, et me näiteks ka täna RMK-ga oleme rääkinud," sõnas Elektrilevi varahaldusjuht Rasmus Armas.