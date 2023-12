Laste ravi toetav ortodontide e-konsultatsioon pole endiselt tööd alustanud

Ilus naeratus nõuab tänapäeval lapsevanemate rahakotist sadu, kui mitte tuhandeid eurosid. Aga kallist hinnasildist hoolimata on järjekorrad ortodontide juurde mitme aasta pikkused, nagu näitas ühe Harjumaa pere kogemus. Üks kliinik pakkus 14-aastasele kahe, teine kolmeaastast ooteaega. Kolmas kliinik andis teada, et kui poole aasta jooksul vaba aega ei leita, siis arvatakse patsient ootenimekirjast välja.

"Minu jaoks oli see üllatus, et isegi raha eest ei saa lapsega ravile. Lapsel lõualuu praegu kasvab ja on võimalik kasvamise käigus veel midagi ette võtta, pärast on juba hilja," rääkis lapsevanem Katrin.

Mõne aasta eest leppisid hambaarstid ja ortodondid kokku, et kasutusele võetakse e-konsultatsioon, tervisekassa hinnakirjas on see teenus 2022. aastast, ainult päriselus see ei toimi.

"Praegu ainuke takistus on IT-lahendused, mis on lepingupartnerite poolt lõpuni viimata. Tõenäoliselt on siin põhjuseks ka huvipuudus, iga uus IT-lahendus vajab harjumist," ütles tervisekassa usaldusarst Tiia Zeigo.

"Tarkvaras Hammas seda võimekust hetkel ei ole, on planeeritud selle aasta lõpuks, kuid ootamatusi arvestades võib see lükkuda ka tuleva aasta jaanuarikuu lõppu. Me omalt poolt ei oska hetkel kindlamat kuupäeva anda," ütles Innovaatik juhatuse liige Sirli Rebane.

Kui lõviosa tohtreid peab ootama tarkvara uuendust, siis Tartu ülikooli kliinikumis pääseb uuest aastast ortodondi vastuvõtule ainult e-konsultatsiooni kaudu.

"Järjekorra tingimustes, kuna tegu on eriarstindusega, oleks kena kui oleks põhjusega patsiendid, mitte igaks juhuks patsiendid," ütles Triin Jagomägi. "Iga viies-kuues on selline, kellel me ortodontia ravi teha ei saa mingil põhjusel. Kas siis suuhügieen pole korras, hambad on ravimata või siis on mingi tegevus, mida saaks teha hambaarsti juures ja hammaste lõikumist jälgida."

Hambaarst Katrin Metstaki sõnul aitaks e-konsultatsioon neid lapsi, kelle ravi eest tasub tervisekassa. Järjekorda see ei kaotaks, sest paljudel ortodontidel leping tervisekassaga puudub ja laste raviga nad ei tegele.

Üht-teist hambumusprobleemide vältimiseks saavad vanemad ka ise teha, näiteks jälgida, et laps ei hingaks läbi suu ja piimahambad oleksid korras.

"Palun laske lastel närida. Porgandit, õuna, ärge tehke neid asju püreeks ega riivige ära. Närimine paneb kasvutsoonid tööle ja lõualuud kasvavad normaalselt," rääkis Metstak.