Briti valimistel prognoositakse tuleval aastal edu Tööerakonnale

Järgmine aasta on Suurbritannias valimiste aasta ja arvamusküsitlused näitavad, et üle paljude aastate tuleb võimule Tööerakond. Konservatiivid on aga taas sisemistes heitlustes, seekord on teemaks ringikäimine riiki saabuvate paadipõgenikega.

Üha enam küsitakse saareriigis, kui kaua Rishi Sunak peaministrina jätkata saab. Tema plaan ebaseaduslikult riiki tulevad paadipõgenikud Rwandasse saata sai tagasilöögi kohtust ja püüd seadusi muutes ikkagi selle plaaniga edasi minna on paljude tema parteikaaslaste jaoks liiga karm, teiste jaoks hoopis liiga pehme.

Partei radikaalsemat tiiba esindanud siseministri Suella Bravermani ametist vabastamine ja mõõdukama suuna näo Brexiti ellu kutsunud endise peaministri David Cameroni toomine välisministri kohale on olulisemad viimase aja vangerdused valitsuses.

Parempoolse mõttekoja Institute of Economic Affairs kommunikatsioonijuht ja mitmete ajakirjandusväljaannete kolumnist Matthew Lesh ei näe valitsusel praegu selget joont.

"Rishi puhul on sõnumid segased ja võib-olla isegi seosetud. Ta püüab kõigile meeldida ja lõpuks ei rahulda see kedagi. Ta püüab probleeme käsitleda juhtimisküsimusena selle asemel, et järgida tõsisemat ja ühtsemat suunda ning mingit eesmärki ja tähendust valitsuse ümber," rääkis Lesh.

Konservatiivne partei on lai poliitjõudude koalitsioon, ütleb Lesh, see on ühtaegu nii edu kui ka probleemide allikas.

"On olnud palju muutusi alates Brexiti hääletusest. See põhjustas palju lõhesid ja eriarvamusi, milline lähenemine valida konservatiivide parteis. Ja sellest ajast alates puudub parteis ühtne visioon ja suund," sõnas Lesh.

Valijad näivad olevat otsustanud konservatiivid oma sisemisi otsinguid kuhugi mujale kui valitsus pidama saata. Toetus neile on langenud 25 protsendi juurde, Tööerakonda toetab üle 40 protsendi brittidest.

Järgmine aasta on Suurbritannias aga valimiste- ja kampaania-aasta ja praegused arvamusküsitlused näitavad, et Tööerakond võidab need valimised suurelt.

"Ma loodan, et inimesed kasutavad oma häält muutuse esilekutsumiseks. Konservatiivid on 13 aastat võimul olnud ja midagi ei ole muutunud, asjad on läinud halvemaks, kuigi ma ei arva et Tööerakond oleks praegu väga hea opositsioon, aga nad on ainsad, kes meil on," ütles Londoni elanik Jessy.

"Ma arvan, et käes on aeg muutusteks, riik vajab aeg-ajalt muutusi ükskõik kes võimul on, on vaja näidata, et on ka teisi võimalusi asju teha," sõnas kohalik Linda.

Fabiani ühing on Suurbritannia vanim ja sotsiaaldemokraatliku Tööerakonnaga seotud mõttekoda. Ühingu peasekretäri Andrew Harropi sõnul on konservatiivne partei olnud võimul üsna kaua ja tundub, et nad on kaotanud tahte võita ja valitseda.

"Ma arvan, et on tõenäoline, et Tööerakond võidab järgmised valimised. Tööerakond ei ole loorberitele puhkama jäänud, aga see on kõige tõenäolisem tulemus. Tööerakond soovib järgmised valimised võita, rääkides inimeste elatustasemest ja avalikest teenustest. Me ei taastunud täielikult globaalsest finantskriisist, meil on olnud aastaid kärpeid ja inimesed ei näe, et nende palgad selle inflatsiooni juures tõuseksid ja on tunne, et majandus ei tööta inimeste ja perede jaoks ja kõik on valmis muutuseks," ütles Harrop.

Mis saab toetusest Ukrainale kui valitsejad vahetuvad?

"Kui Tööerakond võidab, siis ma ei usu, et Suurbitannia positsioon muutub. Valitseb parteideülene poliitiline konsensus solidaarsuses Ukrainaga ja Ukraina inimeste toetamises. Endine Tööerakonna liider Jeremy Corbyn oli erand, tema oli äärmusvasakpoolne. Praegune Tööerakonna poliitikute põlvkond, mis ta välja vahetas ja mida juhib Keir Starmer, seisab täiel määral Ukraina taga. Tööerakond on väga uhke rolli üle, mida ta mängis NATO-t asutades. Me näeme end parteina, mis on pühendunud NATO-le ja solidaarsusele meie Ida-Euroopa sõpradega," ütles Harrop.

Tööerakond ei kavatse kaitsekulusid suurendada, aga ka mitte kärpida.