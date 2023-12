Ka Soome keskpank prognoosib majanduslanguse jätkumist

Kui varem prognoosis Soome keskpank, et järgmisel aastal kasvab majandus 0,9 protsenti, siis nüüd eeldab pank, et majandus kahaneb tuleval aastal 0,2 protsenti. Seega jätkub Soomes majanduslangus, kuna sel aastal kahaneb majandus 0,5 protsenti, vahendas Yle.

Pank hindab, et intressimäärade ja hindade tõus ning ebakindlus tuleviku suhtes vähendavad tarbimist veelgi. Pank prognoosib, et majanduslanguse mõju jõuab tööturule ning seetõttu suureneb mõnda aega ka tööpuudus.

Pank toob siiski välja, et hinnatõus on Soomes pidurdunud, see elavdab tarbimist. Keskpanga hinnangul püsib inflatsioon lähiaastate jooksul mõõdukal tasemel, kuna energiahinnad on langenud.

Intressimäärade eeldatav langus ning ekspordi kasv hakkavad järgmise aasta lõpus majandust edendama, eeldab keskpank. Siiski pole ka pärast 2024. aastat kiiret majanduskasvu Soomes oodata. Keskpank prognoosib, et 2025. aastal kasvab majandus 1,5 protsenti ja 2026. aastal 1,3 protsenti.