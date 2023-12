Innovatsioonikeskus kinkis Metsküla koolile huvihariduspäeva

Metsküla lapsed ehitasid töötubades roboteid ja tegid keemiakatseid. Keemialabori laua taga said kätt proovida ka Metsküla lapsevanemad ja õpetajad.

"Mina võtsin kodust kaasa hõbesõrmuse, tahtsin seda puhtaks saada. See oli väga-väga must ja siis ülesanne oli väga lihtne – puhastada sõrmus," rääkis Metsküla kooli lapsevanem ja õpetaja Maris Altmann.

"Me ehitame sumorobotit. See on päris lihtne tegelikult, ma arvasin, et see on palju keerulisem," ütles Metsküla kooli õpilane Johannes.

Kui robotid said valmis, pandi nad omavahel mõõtu võtma. Samal ajal uuris teine rühm lapsi seda, millised on erinevate materjalide omadused.

Innovatsioonikeskus Innokas juhataja Angela Leppik ütles, et Metsküla koolile huvihariduspäeva kinkimisega taheti näidata toetust väikekoolidele kui kogukonna olulisele osale.

"Ma ise olen üles kasvanud maal, käinud väikeses koolis ja ma tean, kui tore ja terve õhkkond see on, kuivõrd hea baasi ma olen saanud tänu just väikekoolile," rääkis ta.