Võrklaev sooviks Eesti Energia kolme tütarfirma erastamist

"Mõte on edasi minna Enefit Greeni täiendava IPO-ga. Hetkel on sellest ettevõttest ligi 23 protsenti börsil ja võimalik oleks minna kuni 49 protsendini. Minu soov oleks see protsess käima lükata, hakata seda ette valmistama ja rihtida seda aega, kui on kõige paremad tingimused turul, et sellega edasi minna," ütles Võrklaev neljapäeval ERR-ile.

"Ja uutest tulijatest pakun ma välja, et me võiks samamoodi hakata ette valmistama Elektrilevi osalist börsile viimist," jätkas rahandusminister. Elektrilevi osaline erastamine börsil kannaks tema sõnul kolme eesmärki.

"Esiteks on Elektrilevi nüüd Enefit Connecti alt uuesti mehitatud, ülesanded tagasi viidud, tema iseseisvust ja läbipaistvust oluliselt suurendatud. Ka nõukogu koosseisus on muudatusi tehtud ja börsile viimine aitaks sõltumatust juhtimises veel rohkem suurendada," rääkis Võrklaev.

"Teiseks ja kolmandaks on aga see, et läbi ettevõtte osalise müügi tuleks seal vahendeid Eesti Energiale. Ja ma arvan, et kõige tähtsam eesmärk võiks olla ka Elektrilevile täiendavate vahendite toomine investeeringute mahu suurendamiseks," lisas ta, viidates, et Elektrilevil on suur investeeringute vajadus.

Küsimusele, kuidas see ettevõttele investeeringuteks raha juurde toob, vastas Võrklaev: "Raha tuleks juurde nii, et kui me müüme olemasolevaid aktsiaid, millest läheb raha Eesti Energiale, aga kui emiteerida ka uusi, siis sealt on võimalik ka ettevõttesse raha juurde tuua."

"Me räägime ikkagi osalisest börsile viimisest, nii-öelda vähemusosalusena ja paremaks läheb tegelikult see, et me kaasame raha nii ettevõtte investeerimisvõimekuse kasvu kui see, et Elektrilevi puhul on avalikult olnud ka palju küsimusi just selle sõltumatuses varasemalt. Me oleme Elektrilevi uuesti ülesannete ja inimeste tagasi toomisega Enefit Connectist ja nõukogu muudatustega seda läbipaistvust juba suurendanud. Kindlasti ka börsile viimine omakorda suurendab veel seda sõltumatust ja iseseisvust. Ja kokkuvõttes ongi, et me saame sealt raha investeeringuteks ja teisalt on seal ka siis investoritele, Eesti inimestele dividendi ootus," selgitas minister.

"See võiks olla atraktiivne investorile ja loomulikult Elektrilevi klientidele ehk Eesti inimestele," lisas ta.

"Ehk et varustuskindlus peaks minema paremaks ja samuti on ka võimalik endale suhteliselt kindel riigiettevõtte aktsia soetada," ütles Võrklaev.

Samas märkis minister, et Elektrilevi börsile viimine pole veel kindel ja põhjalikult pole seda varem arutatud.

Kolmas osaliselt erastamisel minev ettevõte võiks Võrklaev sõnul olla Enefit OÜ, mis tegeleb elektrimüügiga, laadimistaristu arendusega, gaasimüügiga. "See on võrdlemisi uus mõte, varem mitte arutatud ja ilmselt vajab kõige rohkem ettevalmistusaega," lisas ta samas.

Igal aastal üks ettevõte

Võrklaev ütles, et erastamisel tuleb jälgida turu olukorda, kuid börsileviimine tuleks ette valmistada, et sobival hetkel oleks seda võimalik operatiivselt alustada.

"Minu soov oleks see, et järgneval kolmel aastal igal aastal me võiks ühe börsiletuleku teha, et seda ajas hajutada. Aga loomulikult tuleb vaadata konkreetset turusituatsiooni. Aga selleks, et kõike seda ette valmistada, on vaja teha põhimõttelised otsused ja need põhimõttelised otsused on mu soov valitsuses läbi arutada," rääkis ta.

Ministri sõnul võiks tema haldusalas olevad erastamised toimuda ajavahemikus 2024-2026. "Siis on ka vastuvõtlikkus suurem, kõiki korraga ilmselt mitte, siis ei tule sealt head tulemust ja ei ole ka nii palju osalejaid," selgitas ta.

"Eesmärk ongi tegelikult ka kohalikku investeerimisturgu arendada ja pakkuda Eesti inimestele sellistes tugevates riigiettevõtetes osaluse võimalust. See on kindlasti üks eesmärk selle tegevuse juures," ütles rahandusminister.

Minister ütles, et riigiettevõtete erastamine on valitsuse tegevusprogrammis kirjas ja rahandusministeerium pidi koos teiste ministeeriumidega koondettepaneku esitama juba novembri lõpuks.

"Pidime seda valitsuskabinetis täna arutama, aga kahjuks kabineti istung jääb täna ära, ehk et see arutelu lükkub neljandale jaanuarile. Ja kuna me valitsuses ei ole seda arutanud, siis ettevõtete nimesid, mis seal on ja mis mõtted on eri ministeeriumite haldusalas, mul hetkel kahjuks võimalik kommenteerida ei ole," tõdes ta.