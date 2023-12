Kolonel Kundla: väike edasiliikumine ei anna Venemaale operatsioonilist edu

Venemaa on Ukrainas käivas positsioonisõjas praegu aktiivsem pool ja võib vallutada ka mõne väiksema asula, kuid see ei anna Vene vägedele operatsiooni taseme edu, ütles kaitseväe peastaabi operatsioonide osakonna ülem kolonel Tarmo Kundla.

"Vene Föderatsiooni väed on kogu rinde ulatuse jätkanud rünnakutega ja saavutanud ka edenemist Avdijivka linna lähistel, sellest põhjas ja lõunas asuvates külades. Avdijivka langemine on võimalik, aga see oleneb ka Ukraina otsustest – kas jätkavad vastupanu või taanduvad. Linna veel ümber piiratud pole," rääkis Kundla reedel kaitseministeeriumis peetud iganädalasel briifingul.

"Kui Vene vägedel ka õnnestub linn vallutada, siis see on taktikaline võit, mida on hea avalikkusele esitleda, aga suurt operatsiooni taseme edu see ei anna. Lähitulevikus on vähetõenäoline, et Vene Föderatsioon suudaks Donetski oblastis suuremaid alasid hõivata," tõdes kolonel.

Kui Ukraina otsustab oma elavjõu hoidmiseks ka Avdijivka maha jätta, siis sellest ei juhtu nendele midagi hullu, kuna neil on linnast läänes juba ette valmistatud uued kaitsepositsioonid, täpsustas ta.

Kundla märkis, et Vene väed võivad lähinädalatel vallutada ka Avdijivkast lõunasse jääva Marjinka asula.

Kolonel viitas, et Ukraina andmetel on Donetski piirkonnas kahe kuuga surma saanud umbes 25 000 Vene sõjaväelast ning 80 protsenti neist Avdijivka ümbruse lahingutes.

Suured kaotused on sundinud Venemaad erinevalt varsemast tooma sellesse piirkonda ka välismaal asunud üksusi. "See on märkimisväärne ja näitab, et sellega püütakse kaotusi korvata," ütles Kundla.

Koloneli sõnul on Vene üksused üritanud ka lõunas Orihhivi piirkonnas tagasi võtta suvel kaotatud alasid, aga ilma eduta. Samuti suudavad Ukraina üksused hoida Dnepri idakaldal hõivatud positsioone.

"Kokkuvõttes kurnamissõda jätkub, Venemaal on initsiatiiv ja tema üksused saavutavad suurte kaotuste hinnaga mõnes rindelõigus ka taktikalist edu. Aga operatsioonilist edu see kaasa ei too," tõdes Kundla kokkuvõtteks.