Borrell: Putin on otsustanud jätkata sõda kuni lõpliku võiduni

"Putin ei loobu sõjast, eriti kui lähenemas on USA presidendivalimised, mis võivad avada talle uued võimalused soodsaks asjade käiguks," ütles Borrell intervjuus The Guardianile.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on öelnud, et USA presidendivalimiste tulemus võib väga tugevalt mõjutada Venemaa sõda Ukraina vastu. Näiteks on vabariiklaste seas praegu populaarseim kandidaat, ekspresident Donald Trump kritiseerinud Ukrainale antava abi suurust.

"Me peame valmis olema, et see konflikt kestab kaua," ütles Borrell. "Putinit ei rahulda tükk Ukrainast, ta ei saa lasta ülejäänud Ukrainal kuuluda Euroopa Liitu; ta ei jää rahule osalise territoriaalse võiduga"

"Putin on otsustanud jätkata sõda kuni lõpliku võiduni," lisas ta.

Borrelli sõnul on Venemaa edu sõltuv sellest, kui palju sõdureid sõjaväljale suudetakse saata. "Neil oli (sissetungi alguses 2022. aasta) veebruaris Ukraina piiril 150 000 inimest. Praegu on neid 450 000 ehk kolm korda rohkem," lausus ta.

Samas on Putin eksinud oma väe suurust hinnates, lisas Borrell. "Ta eksis ka Ukraina vastupanuvõimet hinnates. Ta eksis Euroopa Liidu tahet hinnates. Ta eksis NATO alliansi tugevust hinnates. Kuid ta on ikkagi seal (Ukrainas). Ta on valmis sõdima, saatma oma inimesi surma ja laskma oma armeel ja inimestel kannatada, sest tal pole tagasiteed," lausus Borrell.

Borrelli sõnul on Venemaa jätkuv oht oma naabritele, sest tegu pole kunagi olnud rahvuse, vaid impeeriumiga. "Venemaa pole kunagi suutnud muutuda rahvusriigiks. See on alati olnud impeerium, kas tsaariga või kommunistidega, ja nüüd Putiniga. See on Venemaa poliitiline identiteet ja seetõttu on nad ohuks oma naabritele, eriti meile," lausus Borrell.

Häkkanen: Ukraina sõjale ei tule kiiret lõppu

Soome kaitseminister Antti Häkkänen ütles, et Ukrainas käivad lahingud kogu Euroopa eest ja et kiiret lõppu sõjale ei tasu oodata.

"Venemaa jõupoliitika on hävitanud turva- ja kindlustunde Euroopas ja ajutiselt kogu maailmas. Oleme saanud valusa õppetunni, et suurriik võib arvata, et ta võib sekkuda väiksema riigi valikutesse ja kasutada sõjalist jõudu oma eesmärkide saavutamiseks, "lausus Häkkänen.