Uute autode müük on tänavu kasvanud ja novembris oli müük aastatagusega võrreldes enam kui veerandi võrra suurem. Samas püüavad autoostjad vältida liisingut, kuna intressid on järsult kasvanud ning kasutatud autodest ostetakse suurem osa ilma liisinguta.

Automüük sai tänavu erinevate kriiside mõjul mitut aastat väldanud madalseisust üle, ütles Amservi juhatuse liige Margus Nõmmik.

"Võib-olla alguses me olime natuke rohke ärevil võimaliku käibemaksutõusu pärast, et ka see tekitab mingisuguse ostubuumi, aga seda ei ütleks et nüüd täheldada võiks. Aga eks see on meie jaoks peale sihukest kriisiaastaid esimene elavnemise aasta. Võib öelda, et nüüd on tootmise ja tarnete probleemid seljatatud ja esimest korda võisime ennast ka vähe vabamalt tunda," sõnas Nõmmik.

Uute autode müük on tänavu kasvanud üheksa protsenti, seejuures novembris oli kasv isegi 28 protsenti aastatagusega võrreldes. Samas, kallite intresside taustal võetakse liisingut üha vähem.

"11 kuuga on eraisikutele ja ettevõtetele Eestis väljastatud uusi autoliisinguid eurodes mõõdetuna ligikaudu kolm protsenti vähem ka arvuliselt ligi üheksa protsenti vähem kui aasta tagasi," rääkis Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

Uusi autosid ostetakse 75 protsendi ja kasutatud autosid 45 protsendi ulatuses liisinguga. Liisingustatistika näitab ka, et autode eest makstakse üha kallimat hinda.

Kogu lõppeva aasta kokkuvõttes ei ole uute liisingute arv kasvanud, kuid novembris oli autoturul näha elavnemist. See rahustas maha ja tõi tavatasemele tagasi ka kasutatud autode turu, ütles Nõmmik.

"Keskmine autoliising on tänavu 5-6 protsenti suurem, kui ta oli aasta tagasi. See peegeldab seda, et autod on mõnevõrra kallimaks läinud. Eriti just uued autod," ütles Raudsaar.

"Tõsi ta on, et tegelikult peale siis seda pandeemia lõppu ja sõja algust tegelikult autode hinnad tõusid päris palju, uute autode hinnad. Aga ma arvan, nüüd on vast see tipp saavutatud, nüüd võiks see olukord stabiliseeruda," sõnas Nõmmik.

Kuna euribori tõus kasvatas tänavu ka liisingumakseid, olid automüüjad sunnitud oma kasumimarginaale alandama. "Loomulikult on see intress väga valus ja kuum sõna ja inimeste kulutused oluliselt kasvasid," rääkis Nõmmik.

"Selge on see, et see intress on kõigijaoks ühesugune ja kui tahta seda kuhugi fikseerida ja seda madalamalt pakkuda, siis loomulikult tuleb selleks kasutada omavahendeid," ütles Nõmmik.

Järgmise aasta teises pooles automüük elavneb, sest vähemalt ettevõtted üritavad automaksu eel uusi sõidukeid soetada, sõnas Nõmmik.