Suslov: erakond on Kallase juhtimisele just andnud kaheaastase mandaadi

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov ütles, et kui eurosaadik Andrus Ansip kritiseerib erakonna juhtimist, siis on tal see õigus, aga erakond on Kaja Kallase juhtimisele andnud just veel ühe kaheaastase mandaadi.

Endine pikaaegne peaminister ja Reformierakonda juhtinud Andrus Ansip ütles Vikerraadiole antud intervjuus, et Reformierakonnas tuleb muuta poliitika tegemise sisu ja viisi ning erakonnale tuleb peaminister Kaja Kallase asemele leida uus juht. Ansip ütles ka seda, et valitsuse vähene toetus on julgeolekurisk.

"Igal erakonna liikmel, kaasa arvatud Andrus Ansipil on õigus oma arvamusele. Me oleme väga demokraatlik erakond. Alati on hea kui need asjad omavahel ära rääkida, aga Ansipil on see õigus oma arvamusele," ütles Suslov ERR-ile.

"Probleeme ma ei näe. Kaja Kallas on just saanud erakonna üldkogult kaheaastase mandaadi erakonda juhtida. Juhatuses on asjad selged. Kui Andrus Ansip on teisel arvamusel, siis see on ka okei," märkis Suslov.

Indrek Kiisler küsis Suslovilt, kas Ansipi tegevus kahjustab Reformierakonna mainet.

"Ma arvan, et juhatus ei ole tänaseni seda kuidagi välja toonud ja ma arvan, et me mingit eraldi tavaliikme või erakonna liikme üksikasju ei aruta seal," vastas Suslov.

"Eks sellised avalikud väljaütlemised ei tee ka meelehead, aga ma ei näe siin ka väga suurt probleemi," lisas ta.

"Strateegiapäeval arutatakse riigi rahandust"

Ansip rääkis ka seda, et Reformierakonna juhatus on oma strateegiapäeva toonud jaanuari lõpust jaanuari algusesse. Ansipi sõnul kavatseb erakonna juhatus juba aasta alguses arutama hakata, mida muuta ja kuidas muuta poliitika sisu ja poliitika tegemise viisi.

Suslovi sõnul on strateegiapäeval plaanis rääkida hoopiski riigi rahandusest.

"Meil on mitmeid strateegiapäevasid. Nii on juhatuses ka otsustatud, et juhatus osaleb poliitilise strateegia kujundamises, mis ongi juhatuse ülesanne. Ma arvan, et erakonna liikmed ja kindlasti ka juhatus muretsevad riigi rahanduse pärast, mida kindlasti ka erakonna juhatuse strateegiapäeval saame arutada," lausus Suslov.

Ta ütles, et ka eurovalimiste küsimust strateegiapäeval veel ei arutata. "Europarlamendi valimised on küll ukse ees, aga sellega on veel vara tegeleda. Juhatus sellega täna otseselt tegelema ei pea," sõnas peasekretär.

"Pigem on see, et Reformierakond kui valitsuse vastutav erakond on pidanud võtma väga lühikese perioodi jooksul väga olulisi, aga väga ebapopulaarseid otsuseid. Lähtuvalt sellest on ka meie reiting sedapidi. Pigem me peame muretsema, kuidas saada majandus tõusule ja tuult tiibadesse. See on ka Reformierakonna juhatuse väga suur mure ja küsimus jaanuari alguses," ütles Suslov veel.