Ratase sõnul ei peaks Toom eurovalimistel kandideerima

Euroopa Parlamendi liige ja Keskerakonna aseesimees Yana Toom jäi kriitika alla kui selgus, et ta on aidanud kanda paljude inimeste kohtukulusid, nende hulgas ka tegevuse tõttu riigist välja saadetud Kremli-meelsete aktivistide. Üks, kelle kohtukulusid Toom on aidanud maksta, on Surematu Polgu aktivist Zoja Paljamar, kelle elamisloa tühistas KAPO juunis.

"See selgelt kahjustab. Ja mitte ainult Keskerakonna mainet, vaid kogu Eesti välispoliitika ja sisepoliitika mainet," ütles Ratas ERR-ile.

"Kui kaua üks Eesti poliitik, kes on ka Euroopa Parlamendi saadik, kogu aeg mängib selle teemaga? Ja see teema on Eesti riik. Ükskõik, kas oma isiklikest vahenditest või mitte, minna esindama inimest, kes tegelikult on kremli-meelne, minna teda kaitsma Eesti kohtusüsteemis Eesti riigi vastu, ma ei pea seda kuidagi õigeks. Minu meelest sellisel käitumisel Eesti tipp-poliitikas kohta ei ole," lausus Ratas.

Ratase sõnul on Keskerakonna juhatus seda teemat ka arutanud ning seal tundus talle, et see teema sai lahenduse. "Kõik said aru, et see ei ole kuidagi vastuvõetav Keskerakonnale, see ei ole kuidagi vastuvõetav Eestile. Aga siis tuleb jälle uus kirjutis Yana Toomi sulest, kus ta ütleb, et ta võibki teha, mis ta tahab, et las ühiskond kritiseerib, tema teeb ikka nii, nagu soov on," rääkis Ratas.

Ratas meenutas Toomi käike Süüriasse, kus ta samamoodi rääkis, et teeb seda isiklikest vahenditest. "Küsimus ei ole selles, kas isiklikest vahenditest või mitte. Küsimus on sisuline, küsimus on märgiline. Ma arvan, et Eesti tipp-poliitikas, Euroopa parlamendis selline asi ei sobi lihtsalt mitte kuidagi kokku tänases väärtusruumis," sõnas Ratas.

Ratas soovib nüüd, et juhatus Toomi küsimust uuesti arutaks ja selge seisukoha võtaks. Samuti ootab Ratas seisukohta erakonna esimehelt Mihhail Kõlvartilt.

"Erakonna esimehe Mihhail Kõlvarti vaikus... Poliitiku vaikus mõnikord on valusam kui jäine tuul selles küsimuses," lausus Ratas.

Ratase sõnul ei oleks õige, kui Toom kandideeriks Keskerakonna nimekirjas Euroopa Parlamendi valimistel.

"Seda otsustab erakonna juhatus ja volikogu, aga ma arvan, et sellise suhtumisega, nagu tänases sõjaolukorras, kus agressor igapäevaselt pommitab, tapab Ukrainas inimesi ja siis minna toetama selle mõttelaadiga inimest oma

isiklikest vahenditest, ma ei näe, et see oleks Keskerakonna jaoks õige,

kui sellised inimesed kandideeriks," ütles Ratas.

Ratase sõnul ei tule tema arvates sellise käitumisega Toomile ka toetushääli.

"Ma arvan, et tegelikult see ei sobi Eestis elavale venekeelsele, ega ka eestikeelsele inimesele," ütles Ratas.