Ukraina ründas Venemaa piiriäärseid oblasteid

Oluline 30. detsembril kell 19.10:

- Venemaa väitel hukkus Belgorodis Ukraina rünnakus 14 inimest;

- Ukraina leht: reedene Venemaa raketirünnak maksis üle miljardi euro;

- Ukraina tegi õhurünnaku piiriäärsetele objektidele Venemaal;

- Briti sõjaväeluure hinnangul suurenesid lõppeval aastal Vene relvajõudude inimkaotused Ukrainas võrreldes 2022. aastaga märgatavalt ning see annab tunnistust kehvema väljaõppega sõdurite saatmisest rindele.

- Biden: me peame Putini peatama;

- ÜRO Julgeolekunõukogus kritiseeriti Venemaa õhurünnakut;

- Ukraina laupäeval esitatud hinnangu kohaselt kaotas Venemaa möödunud ööpäevaga 750 sõdurit, üle 50 ühiku soomustehnikat ning 88 tiibraketti ja 15 drooni.

Venemaa taotles ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumist Belgorodi teemal

Venemaa taotles laupäeval ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumist, et arutada Ukraina rünnakut Belgorodi linnale.

"Taotlesime Julgeolekunõukogu kohtumist seoses Belgorodiga täna, 30. detsembril kell 15.00 New Yorgi aja järgi (20.00 GMT)," ütles Venemaa asesuursaadik ÜRO juures Dmitri Poljanski.

Venemaa väitel hukkus Belgorodis Ukraina rünnakus 14 inimest

Venemaal Belgorodis, Ukraina piirist 30 kilomeetri kaugusel sai Ukraina rünnakus surma vähemalt 14 ja haavata 108 inimest, väitsid laupäeval Vene ametivõimud.

Oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov andis varem teada kahe lapse hukkumisest ja mitme inimese vigastada saamisest.

Venemaa kaitseministeerium teatas laupäeval, et Ukraina rünnak Belgorodi linnale ei jää karistuseta.

Ukraina leht: reedene Venemaa raketirünnak maksis üle miljardi euro

Reedene ulatuslik raketirünnak Ukrainale, milles sai surma vähemalt 30 inimest, läks Venemaale maksma ligi 1,5 miljardit eurot, kirjutas Ukraina majandusleht Ekonomitšna Pravda.

Vene väed tulistasid Ukraina pihta ligi 40 Iraani päritolu Shahed-drooni ja mitukümmend tiibraketti, kirjutas leht Ukraina õhujõudude andmetele tuginedes.

Ukraina õhujõudude esindaja ütles uudisteagentuurile AFP, et see oli suurim raketirünnak sõja alguspäevadest saadik.

"Venemaa ründas meid peaaegu kõigega, mis tema arsenalis on," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Venemaa reedese rünnaku, milles sai surma vähemalt 30 ja viga 160 inimest, mõistsid hukka nii ÜRO, USA, Prantsusmaa kui ka Suurbritannia.

ÜRO peasekretäri abi Lähis-Ida, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna asjus Mohamed Khaled Khiar tõdes, et aasta lõppes nagu algaski Ukraina rahva vastu suunatud kohutava vägivalla saatel. "Jälle tuleb ukrainlastel veeta pühad varju otsides, rususid lahti kaevates ja surnuid mattes," ütles ta.

Venemaa raketirünnaku purustused Odessas. Autor/allikas: SCANPIX/Ukrinform/SIPA

Ukraina ründas Venemaa rajatisi

Brjanskis asuvat tehast Kremnõi, mis on Venemaa üks suurimaid mikroelektroonika ettevõtteid, tabas ööl vastu laupäeva õhurünnak. Õhuliiklus Brjanski oblastis peatati, teatas sõjavaatleja (((Tendar))) sotsiaalmeedias.

It is claimed that the factory of "Kremniy" in Bryansk - one of the largest microelectronics enterprises in Russia - has been hit.



Al flight operations in Bryansk Region have been suspended.



Source: https://t.co/zgORkPjWJU#Russia #Bryansk #Ukraine pic.twitter.com/1UUIlnYRGA — (((Tendar))) (@Tendar) December 29, 2023

Ühismeedia kanalis X (varasem Twitter) avaldati mitmeid videoid plahvatustest Brjanskis ning samuti ka õhurünnakutest Belgorodi oblastis.

"Belgorodis teatati 20 plahvatusest. Hohollid (venekeelne solvav nimetus ukrainlaste kohta - toim.) virutavad nagu oleks endast ära," kirjutas üks vaatleja sotsiaalmeedias.

More large explosions in Bryansk



Russian news outlets report that a number of drones struck Bryansk, Russia tonight in an apparent attack on a military-related radio factory there. pic.twitter.com/MJVBARBlun — Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 29, 2023

Venemaa kaitseministeerium teatas laupäeva varahommikul, et Vene õhutõrje tegi Brjanski, Orlovi, Kurski ja Moskva oblasti kohal kahjutuks 32 drooni. Varasemalt oli ministeerium teatanud 13 reaktiivmürsu hävitamisest Belgorodi oblasti õhuruumis. Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz teatas öösel kuue Ukraina drooni kahjutuks tegemisest.

Foto õhurünnaku tagajärjel süttinud naftatöötlustehasest Brjanskis mullu aprillis. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Briti luure: Vene kaotuste suurenemine näitab inimkvaliteedi langust

Briti sõjaväeluure hinnangul suurenesid lõppeval aastal Vene relvajõudude inimkaotused Ukrainas võrreldes 2022. aastaga märgatavalt ning see annab tunnistust kehvema väljaõppega sõdurite saatmisest rindele.

2023. aasta jooksul on keskmine päevane Venemaa inimkaotuste (surnute ja haavatute) arv Ukrainas võrreldes 2022. aastaga tõusnud ligi 300 võrra päevas, märkis Ühendkuningriigi kaitseministeerium oma igapäevases lühiülevaates laupäeval.

Kaotuste suurenemine nagu seda on kajastanud Ukraina võimud, tähendab peaaegu kindlasti Venemaa vägede degradeerumist ning üleminekut madalama kvaliteediga ja suuremahulisele massiarmeele pärast reservväelaste osalist mobiliseerimist 2022. aasta septembris, tõdes Briti luure.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/SlM6qFaEjx #StandWithUkraine pic.twitter.com/xKXQsSQWuO — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 30, 2023

Tõenäoliselt kulub Venemaal viis kuni kümme aastat, et taastada hästi väljaõpetatud ja kogenud väeosad, lisati samas.

Kui ohvrite arv jätkub järgmise aasta jooksul praeguses tempos, on Venemaal 2025. aastaks kolmeaastase (2022-2024) sõja jooksul hukkunud ja haavatud üle poole miljoni inimese. Võrdluseks toob Briti sõjaväeluure, et Nõukogude Liit kaotas üheksa aastaga Afganistani sõjas 70 000 sõjaväelast.

Biden: õhurünnakud Ukrainas näitavad, et Putin tuleb peatada

USA president Joe Biden nimetas reedel Venemaa viimast õhurünnakut Ukrainale "karmiks meeldetuletuseks", et Vene president Vladimir Putin on jätkuvalt pühendunud Ukraina hävitamisele ja lisas, et ta tuleb peatada.

Biden ütles oma puhkuse ajal tehtud avalduses, et öine rünnak Ukraina eri piirkondadele, milles hukkus 31 tsiviilisikut ja sai haavata üle 160, oli suurim õhurünnak pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust 2022. aasta veebruaris.

"See on karm meeldetuletus maailmale, et pärast peaaegu kaks aastat kestnud laastavat sõda jääb Putini eesmärk muutumatuks. Ta püüab hävitada Ukraina ja allutada selle inimesed. Ta tuleb peatada," ütles Biden.

Biden märkis, et Ukraina kasutas USA ning tema liitlaste ja partnerite poolt tarnitud õhutõrjesüsteeme suure osa Venemaa poolt välja lastud rakettide ja droonide avastamiseks ja hävitamiseks ning ta kutsus kongressi üles kiitma heaks järgmine abipakett.

"Kui Kongress ei võta uuel aastal kiireloomulisi meetmeid, ei saa me jätkata relvade ja elutähtsate õhutõrjesüsteemide saatmist, mida Ukraina vajab oma rahva kaitsmiseks. Kongress peab kiirustama ja tegutsema ilma edasise viivituseta," ütles Biden.

USA teatas neljapäeval, et annab Ukrainale sel aastal lõpliku abipaketina kuni 250 miljoni dollari väärtuses relvi ja varustust. Samas kutsusid Valge Maja kõrged ametnikud seadusandjaid üles kiitma heaks veel 61 miljardi dollari suurune abipakett sõjast räsitud riigile.

Vabariiklased keelduvad aga Bideni taotletud abi heaks kiitmast, kui demokraadid ei nõustu tugevdama julgeolekut USA-Mehhiko piiril.

Valge Maja hoiatas, et ilma täiendavate assigneeringuteta lõppeb USA abi Ukraina võitluseks Vene vägede poolt okupeeritud territooriumi tagasivõtmiseks aasta lõpuks.

Kongress on pärast Venemaa sissetungi Ukrainale heaks kiitnud rohkem kui 110 miljardi dollari ulatuses abi, kuid pärast seda, kui vabariiklased võtsid 2023. aasta jaanuaris demokraatide käest kontrolli Esindajatekoja üle, pole kongress heaks kiitnud mingeid vahendeid.

Biden ütles, et Ukrainas käiva sõja tähtsus ulatub sealt kaugemale – see mõjutab tervet NATO-t ja Euroopa julgeolekut, ning hoiatas USA-d ähvardavate ohtude eest.

"Kui diktaatoritel ja autokraatidel lastakse Euroopas rünnata, suureneb oht, et USA tõmmatakse sellesse otseselt sisse," ütles ta. "Me ei saa alt vedada oma liitlasi ja partnereid. Me ei saa Ukrainat alt vedada. Ajalugu mõistab karmilt kohut nende üle, kes ei vasta vabaduse kutsele."

Eraldi ütles Bideni riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, et arutas reedel Poola välisministri Jacek Siewieraga teateid ajutiselt Poola õhuruumi sisenenud raketi kohta, teatas Valge Maja.

Sullivan väljendas USA solidaarsust Poolaga ja lubas vajadusel tehnilist abi. Ta ütles, et Biden jälgib probleemi tähelepanelikult.

Venemaa õhurünnak sai ÜRO Julgeolekunõukogus kriitikat

Venemaa sai reedel ÜRO Julgeolekunõukogus teravat kriitikat Ukrainas korraldatud ulatuslike raketi- ja droonirünnakute eest, kui Kiiev ja selle toetajad kutsusid julgeolekunõukogu kiirkorras kokku õhurünnaku arutamiseks.

Ööl vastu reedet ja reede varahommikul toimunud Venemaa õhurünnakus, mis oli Ukraina ametnike sõnul suurim alates sõja algusest 2022. aasta veebruaris, hukkus 31 tsiviilisikut ja sai haavata üle 160 inimese.

"2023. aasta lõppeb traagiliselt nagu see ka algas – laastava vägivallaga Ukraina rahva vastu," ütles ÜRO peasekretäri abi Khaled Khiari pärast julgeolekunõukogule rünnakutest ülevaate andmist. "Taas on ukrainlased sunnitud veetma pühad külmas ilmas varjupaika otsides, rususid koristades ja surnuid mattes," lisas ta.

Enamik 15-liikmelise ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeid, sealhulgas alalised liikmed USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia, mõistsid rünnakud Ukraina vastu hukka.

"Rahu asemel otsustas (Venemaa president Vladimir) Putin tähistada seda pühadehooaega ja juhatada sisse uusaasta enneolematu arvu drooni- ja raketirünnakutega teise ÜRO liikmesriigi vastu," ütles USA minister-nõunik John Kelley.

Hiina alalise esindaja asetäitja ÜRO juures Geng Shuang ei mõistnud rünnakuid hukka ja kutsus üles leidma Ukraina sõjale "poliitilist lahendust".

Venemaa suursaadik ÜROs Vassili Nebenzja ütles oma pikas vastuses, et Venemaa ründas ainult Ukraina sõjalist infrastruktuuri ning tsiviilohvrite eest vastutab Ukraina õhutõrje.

Suurbritannia suursaadik ÜRO juures Barbara Woodward vastas, et Venemaa tegevus oli Ukraina tragöödia ainus põhjus. "Ülejäänud on valede ja desinformatsiooni tulva," kommenteeris Woodward Nebenzja väiteid.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres mõistis hukka Venemaa rünnakud Ukraina vastu, ütles pressiesindaja Stephane Dujarric avalduses.

"Rünnakud tsiviilisikute ja tsiviilinfrastruktuuri vastu rikuvad rahvusvahelist humanitaarõigust, on vastuvõetamatud ja peavad viivitamatult lõppema," ütles Dujarric.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 750 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 358 270 (võrdlus eelmise päevaga +750);

- tankid 5969 (+16);

- jalaväe lahingumasinad 11 053 (+20);

- suurtükisüsteemid 8434 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 939 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 621 (+1);

- lennukid 329 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6554 (+15);

- tiibraketid 1708 (+88);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 11 244 (+29);

- laevad / paadid 23 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1260 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.