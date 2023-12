Enefit Green müüs Lätis asuva koostootmisjaama ja pelletitehase

Jaam ja pelletitehas müüdi 32 miljoni euro eest ettevõttele Warmeston, vahendasid portaalid menafn.com ja Renewables Now.

"Enefit Greeni fookus on tuule- ja päikeseenergia osakaalu kasvatamisel Balti riikides ja Poolas. Praegu on meil pooleli kuue tuulepargi ehitamine Soomes, Eestis ja Leedus ning neli päikeseelektrijaama Eestis, Lätis ja Poolas koguvõimsusega 715 megavatti. Biomassi põletavate koostootmisettevõtete müük võimaldab meil rohkem keskenduda oma strateegilisele ärisuunale," kommenteeris Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisjuht Innar Kaasik.

Ta tänas Broceni jaama ja tehase kollektiivi ning lisas, et see professionaalne meeskond on "väärtuslik vundament Warmestoni kasvule". Pärast tehingu lõpuleviimist ja varade võõrandamist jätkavad koostootmisjaam, pelletitehas ja töötajad oma senist tegevust Warmestoni kontsernis.

Tehingu objektiks on koostootmisäri Brocenis, mille alla kuuluvad 2016. aastal valminud koostootmisjaam ja pelletitehas. Äriüksuses töötab 39 töötajat ning toodetud elekter müüakse Läti elektrivõrku, soojust aga kasutatakse tooraine kuivatamiseks kõrval asuvas pelletitehases. Ettevõtte aastane pelletitoodang on umbes 155 000 tonni. Pelleteid müüakse energiaettevõtetele, hulgimüüjatele ja jaeklientidele.

Enefit Greeni nõustas finantsnõustajana LHV, hoolsuskontrolli osas KPMG ja õigusnõustaja oli TGS Baltic. Warmestoni nõustasid Superia Corporate Finance ja Cobalt. Tehingu finantseeris Swedbank Eesti.

Enefit Greeni kodulehe andmetel oli ettevõttel seni kolm biomassi kasutavat jaama elektri ja soojuse tootmiseks: Paides ning Valkas ja Brocenis Lätis.

Broceni koostootmisjaama aastane elektritoodang on 33,3 gigavatt-tundi, mis müüakse Läti elektrivõrku ning mis katab ära 11 100 keskmise tarbimisega kodumajapidamise aastase elektrivajaduse. Jaama aastane soojatoodang on 125 gigavatt-tundi, millega varustatakse pelletitehase kompleksi.

Eesti Energia moodustas Enefit Greeni 2016. aastal, et koondada kõik kontserni taastuvenergia tootmisüksused ühte ettevõttesse. Ettevõte on alates 21.10.2021 börsiettevõte, mille aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Ettevõtte aktsionärid on 77 protsendiga Eesti Energia ja 23 protsendiga investeerimisfondid, pensionifondid, jaeinvestorid