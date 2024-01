Kaja Kallas: tahan olla peaminister neli aastat

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles Maalehele antud intervjuus, et tema tagasiastumine ei muudaks midagi ning Euroopa Parlamenti kandideerida või Euroopa Komisjoni siirduda ta ei kavatse, kuna soovib olla nii kaua peaminister, et saaks ka "torti jagada", mitte üksnes kriisidega tegeleda.

"Ausalt öeldes ma olen saanud nende otsuste eest, mida peame tegema, et paremaks läheks, vaid peksa, aga ma tahaksin ka nende vilju nautida," rääkis Kallas ajalehele antud usutluses. "Mitte nii, et pean koristama seda korralagedust, mida Jüri Ratase valitsus korraldas ja olen see, kes ilmub peole, kui kõigile on tellitud joogid ühise raha eest ja tordid ka loomulikult. Ja mina siis olen see ebapopulaarne, kes peo lõpetab. Aga kui hakkab paremaks minema, siis tahaks ka ise kohal olla."

Plaani Euroopa Parlamenti kandideerida Kallas eitas. Samuti ei andnud ta kinnitust väitele, et temast võib saada Euroopa Komisjoni uue koosseisu liige.

Vastuseks küsimusele, kas see tähendab, et mingit tööd Brüsselis ei tule, ütles Kallas: "Ma ei saa ju nii kindlalt ka öelda, sest poliitikas võivad asjad kiiresti muutuda. Iga päev olen täieliku tule all. Ma tahaks olla peaminister neli aastat, et näha raskete otsuste tulemust ka, mitte saada vaid kriitikat. Ma alustasin koroona kõrghetkel, siis tuli energiasõda, siis tuli päris sõda, majanduslangus, mul pole olnud ühtegi kerget hetke ses ametis. Mõnes mõttes tahaks ka, et saaks siin torti jagada kõigile."

Kallas ei nõustunud väitega, et ta peaks tagasi astuma ning oli kriitiline idavedude skandaalina tuntud abikaasa Venemaa-suunalise äri käsitluse suhtes meedias.

"Aga mis seal siis ikkagi kokkuvõttes oli? Oli rida oletusi, aga ma ei teinud mitte midagi valesti. Ma saan aru, et osa Eesti ajakirjanikke hirmsasti häiris see, et välismaised ajakirjanikud ei võtnud teemat üles. Minule näiteks Financial Times ütles, et meie vaatasime sinna sisse, seal ei ole ju asja," ütles Kallas.

Kallast on viimastel nädalatel tabanud senisest otsekohesem kriitika oma erakonna seest. Endine Reformierakonna esimees ja peaminister Andrus Ansip on mitmes intervjuus öelnud, et Reformierakonnas tuleb muuta poliitika tegemise sisu ja viisi ning erakonnale tuleb Kallase asemele leida uus juht. Ansip ütles ka seda, et valitsuse vähene toetus on julgeolekurisk.