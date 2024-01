Enefit Poweri juht: kõrge hinna teeb Soome 3000-megavatine elektridefitsiit

Elektri börsihind nii Eestis kui ka Soomes tõusis esimese tõeliselt külma päeva saabudes kordades ning selle taga on soomlaste suur elektridefitsiit, lausus Vainola.

"Soome on energiadefitsiidis, neil on puudus tänasest tarbimises enam kui 3000 megavatti, nii et tänast hinda teeb ikkagi Soome suur nõudlus," ütles ta.

Elektri keskmine hind Eestis ja Soomes kerkis teisipäeval 173,56 euroni megavatt-tunni kohta, veel esmaspäeval oli keskmine Eestis 45,25 eurot. Vainola sõnul ei olnud Enefit Poweri põlevkiviplokid need, mis elektri hinda kergitasid.

"Kindlasti ei ole turuhinda teinud meie põlevkiviplokid, kindlasti mitte. Raske on prognoosida, et kas seal on keegi tarbija loobunud teatud hinnast tarbimast või on mõni vana energiaplokk kuskil Baltikumis tipu tunnihindasid teinud. Ma tean meie tootjahindu, millega me turule pakume, ma võin kinnitada, et meie täna turuhinda, ja eriti neid tipuhindasid, ei teinud," lausus ta.

Enefit Power pakkus teisipäeval turule kõik oma juhitavad tootmisvõimsused, enam kui 1000 megavatti. Turule jõudis siiski vaid keevkihtplokkides toodetud elekter ja see tähendab, et kui olukord peaks varustuse mõttes keerulisemaks muutuma, on Eesti Energial piisavalt tootmisvaru, lausus Vainola, lisades, et kõik Enefit Poweri tootmisvõimsused peale ühe Balti elektrijaama ühe katlamaja on töös.

Vainola sõnul tähendab see, et turg kõike nende pakutut vastu ei võtnud, et tarbimine pole praegu väga suur; lisaks on nii külma ilma kohta tavatult palju tuult.

"Juba kolmapäeval on Baltikumis tuuletoodang suurem, mis on tegelikult natuke ebaloomulik, sest selliste suurte külmade puhul üldiselt tuult nii palju ei ole, kui me täna ja homme näeme Baltikumis," nentis ta.

Vainola sõnul ollakse valmis turule pakkuma tuhandet megavatti, kuid et mitte üle pakkuda, tehakse kuni nädalaks prognoose ette. "Tõenäoliselt sel nädalal sellist võimsust meie käest turul vaja ei ole, aga oleme omalt poolt valmis," ütles ta.