Läti transpordiminister soovib keelustada Vene teravilja impordi

Läti transpordiminister Kaspars Briškens soovib, et Vene ja Valgevene teravilja import Euroopa Liitu oleks keelustatud. Kui Eesti riigi omandis ettevõte Operail lõpetas Vene päritolu kauba vedu aasta tagasi, siis Läti riigi omandis ettevõte LDz cargo jätkab Vene teravilja vedu.

2022. aastal moodustas Vene ja Valgevene päritolu kaup üle poole LDz cargo veomahtudest. Kuigi 2023. aasta andmeid pole veel teada, kinnitab ettevõtte juhtkond, et see jätkab idasuunaliste vedudega.

"Teravili pole praegu sanktsioonide all ning LDz cargo jätkab sellise teravilja eksportööride kauba vedu, mis pole sanktsioonide all. Selle aasta osakaal on sama," ütles LDz cargo juhatuse liige Mārtinš Pevko Läti rahvusringhäälingule LSM.

Kuna ettevõte kuulub Läti riigile, teeb ettevõtte tulevikku puudutavaid otsuseid Läti transpordiministeerium.

Mõned kuud tagasi transpordiministriks saanud erakonna Progressiivsed esindaja Kaspars Briškens nimetab Vene teravilja "vereviljaks" ja soovib selle impordi keelustamist. Venemaa saab kasutada tulu teravilja ekspordist oma sõjategevuse rahastamiseks Ukraina vastu. Lisaks võivad Vene võimud eksportida Vene teravilja sildi all Ukraina okupeeritud aladelt varastatud teravilja.

Briškens andis juba ministeeriumile korralduse ette valmistada Vene ja Valgevene teravilja keelu mõjuanalüüs.

Samuti alustas minister kõnelusi oma Eesti ja Leedu kolleegidega.

"Usun, et Balti riikidel peaks olema ühine seisukoht," ütles Briškens.

LDz cargo juhatuse liige Pevko arvab aga, et Läti ei peaks kehtestama ühepoolset keeldu. Pärast seda, kui Operail lõpetas Vene kaupade vedu, võttis turuosa üle suuresti just Läti riigiettevõte.

"Võin öelda Eesti näitele tuginedes, et [Operail] sattus nüüd suurtesse raskustesse. Töötajate vallandamine, rongide müük," ütles Pevko.

Minister Briškens lubab, et ta püüabki esmalt veenda valitsust ja teisi EL-i riike keelustama Vene ja Valgevene teravilja impordi järgmise sanktsioonide paketi raames.

Eraldi aruteluküsimuseks on, kas peaks olema keelatud ka sellise teravilja transiit läbi EL-i arengumaadesse, mis kannatavad toidupuuduse all.

Läti valitsus on juba pidanud kõnelusi EL-i tasemel ka Vene teravilja transiidi keelustamiseks kolmandatesse riikidesse, kuid pole selge, kas EL oleks selleks valmis.