Keskmine elektri hind tõuseb reedel 890 eurole megavatt-tunnist

Reede hommikul kella 7-8 vahel kerkib elektri hind ligi 1000 eurole megavatt-tunnist.

Hommikune hinnatipp börsipaketi omanikele on järgneval tunnil ehk kella 8-9 vahel, kui see tõuseb 1478,91 eurole megavatt-tunnist.

Kella 9-10 vahel maksab elekter 1251,67 eurot megavatt-tunnist ning kella 10-14 jääb 800-1000 euro vahele megavatt-tunnist.

Kella 16-17 vahel kerkib hind 1696,31 eurole megavatt-tunnist ning kella 19-20 vahel lausa 1896 eurole megavatt-tunnist.

Tund aega hiljem maksab elekter 1754 eurot ja hakkab pärast seda langema. Kella 23-00 vahel maksab elekter 300 eurot megavatt-tunnist.

Eestiga sama päeva keskmine hind 890,54 eurot megavatt-tunnist on reedel ka Soomes. Seevastu Lätis ja Leedus on see mõnevõrra soodsam, kus päeva keskmine elektri hind on 670,83 eurot ja tiputunnil 1478,91 eurot.