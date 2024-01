Soul andis Põhja-Korea mürsutule järel kahel saarel evakuatsioonikäsu

"Põhja-Korea tulistas umbes 200 mürsku Yeonpyeongi saare lähedal," teatas ministeeriumi ametnik.

Yeonpyeongi ametnikud ütlesid siis uudisteagentuurile AFP, et tsiviilelanikel paluti evakueeruda. Veidi hiljem paluti evakueeruda ka Baengnyeongi elanikel.

"Edastame hetkel evakuatsiooniteateid," ütles Baengnyeongi ametnik AFP-le ja lisas, et talle öeldu kohaselt viib Lõuna-Korea armee peagi läbi mereväeõppuse.

Lõuna-Korea kaitseministeerium teatas reedel, et Põhja-Korea suurtükituli kahe piirisaare lähedal on provokatiivne tegevus, mis peab lõppema ning hoiatas, et Soul võtab vastuseks asjakohaseid meetmeid.

"See on provokatiivne tegevus, mis ohustab rahu Korea poolsaarel," teatas kaitseministeerium avalduses, ärgitades Pyongyangi sellist tegevust otsekohe lõpetama ja hoiatades, et Lõuna-Korea relvajõud võtavad vastuseks asjakohaseid meetmeid.

Põhja-Korea kruvib taas pingeid. Hiljuti külastas diktaator Kim Jong-un sõjatehast ning ärgitas laiendama raketiheitjate tootmist, et valmistuda sõjaliseks vastasseisuks Lõuna-Korea ja USA-ga.

Valge Maja teatas varem, et Pyongyang varustas Venemaad ballistiliste rakettide ja raketiheitjatega, mida kasutati ka hiljutistes rünnakutes Ukraina linnadele.