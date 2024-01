Berliin pidi talunike surve tõttu loobuma toetuste järsust tühistamisest

Võimuliit leppis kokku kärbetes, mille raames poleks põllumehed enam saanud maksusoodustusi põlluharimisel vajamineva diislikütuse eest. Talunikud leidsid, et sellised kärped ohustavad nende äritegevust ja hakkasid protestima.

Põllumeeste protest lõi võimuliitu uue mõra ning lõpuks teatas valitsus oma avalduses, et kaotab diislikütuse soodustuse järk-järgult. See kestab mitu aastat, et põllumehed saaksid muutunud ärikeskkonnaga kohaneda. Berliin teatas veel, et plaanitud traktorimaksu tõusu ei tule, vahendas Politico.

Saksamaal puhkes sügisel eelarvekriis, kui kohus tunnistas põhiseadusvastaseks 60 miljardi euro tõstmise koroonakahjude leevendamise fondist kliima ja rohelise ülemineku fondi. Lõpuks kuulutas Berliin tagantjärele välja kriisiaasta. 2024. aastaks plaanis valitsus kärpida kulutusi ligi 17 miljardi euro võrra.

Kärbete ohvriks langesid ka põllumehed ning seejärel sõitis Berliini kesklinna 1700 traktorist koosnev kolonn, mis jõudis lõpuks Brandenburgi värava ette.

Põllumehed võivad hakata protestima siiski ka järgmisel nädalal, kuna nõuavad kärbete täielikku tühistamist.