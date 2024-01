Lääs saatis huthi mässulistele viimase hoiatuse

USA kuulutas hiljuti välja koalitsiooni huthi rünnakute vastu. Koalitsioon saatis nüüd mässulistele viimase hoiatuse, USA ja Suurbritannia valmistuvad kulisside taga võtma kasutusele sõjalisi meetmeid, vahendas The Times.

"Olgu meie sõnum nüüd selge: me nõuame nende ebaseaduslike rünnakute viivitamatut lõpetamist ning ebaseaduslikult kinnipeetud meeskondade vabastamist. Huthid kannavad vastutust tagajärgede eest, kui nad jätkavad elude, maailmakaubanduse ohustamist," seisab avalduses.

USA administratsiooni kõrge ametnik ütles, et järgmist hoiatust enam ei pruugi tulla. "Me tegutseme väga jõuliselt, kui tegu on mis tahes ohuga meie rahvale või huvidele," ütles ametnik.

Lähis-Idas kasvavad praegu pinged, kuna 7. oktoobril alustas terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu. Iisrael alustas seejärel Gaza sektori pommitamist. Iraani toetatud huthi mässulised on aga viimastel nädalatel võtnud droonide ja rakettidega sihikule kaubalaevad, mis läbivad Punast merd Adeni lahega ühendava Bab el-Mandebi väina.

Kolmapäeval sai aga Iraani kindrali Qasem Soleimani haua lähistel surma vähemalt 95 inimest. Islamiriik süüdistab rünnakus USA-d ja Iisraeli. Neljapäeval suundub Lähis-Itta USA välisminister Antony Blinken.