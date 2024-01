USA välisminister saabus Lähis-Itta Gaza sõda arutama

USA tippdiplomaat külastab Iisraeli, Palestiina omavalitsust Jordani jõe Läänekaldal ja viit Araabia riiki – Egiptust, Jordaania, Katari, Saudi Araabiat ja Araabia Ühendemiraate, teatas välisministeerium.

Blinken peab laupäeval Istanbulis kõnelusi oma Türgi kolleegi Hakan Fidani ja president Recep Tayyip Erdoganiga, kes on moslemimaailmas üks häälekamaid kriitikuid USA toetuse aadressil Iisraelile.

"Me ei eelda, et kõik vestlused sellel reisil on kerged. Piirkonna ees seisavad ilmselgelt rasked probleemid ja ees on rasked valikud," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ajakirjanikele.

"Kuid minister usub, et Ühendriikide kohustus on juhtida diplomaatilisi jõupingutusi nende väljakutsete lahendamiseks," ütles ta.

Blinken on kasutanud varasemaid reise sõja leviku peatamiseks. Kuid ta naaseb regiooni, kus on viimasel ajal aset leidnud rünnakud Liibanonis, Iraagis, Jeemenis, Süürias ja Iraanis.

Liibanoni rünnakus, mille taga arvatakse olevat Iisrael, hukkus teisipäeval Hamasi asejuht. Iraani toetatud huthi mässulised on tulistanud Punasel merel laevu, väidetavalt solidaarsusest Gazaga.

Iraani tabas kolmapäeval omakorda üks ohvriterohkemaid rünnakuid pärast 1979. aasta islamirevolutsiooni – kahes plahvatuses hukkus vähemalt 84 inimest, kes kogunesid mälestama tapetud revolutsioonikaardi kindralit.

Teheran süüdistas alguses Iisraeli ja USA-d, kuigi hiljem võttis vastutuse rünnaku eest terrorivõrgustik rühmitus Islamiriik (IS).

Blinken külastab laupäeval põgusalt ka Kreekat, mis on ärevil USA eeldatava täiustatud F-16 hävitajate müügi pärast oma ajaloolisele vastasele Türgile.

Bideni administratsioon on valmis neid lennukeid pakkuma ilmselt siis, kui Türgi kiidab heaks Rootsi NATO liikmesuse.

NATO nõuab konsensust ja Erdogan oli kasutanud oma mõjuvõimu järeleandmiste nõudmiseks.

Türgi parlament jätkab ratifitseerimisprotsessi.