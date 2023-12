Oluline 26. detsembril kell 7.02:

- Netanyahu loetles rahu tingimusi;

- Netanyahu külastas Gazat ja lubas võitluse hoogustumist;

- Iisrael jätkas esmaspäeval rünnakuid Gaza sektorile.

Netanyahu loetles rahu tingimusi

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu loetles kolm tingimust, ilma milleta ei saa tema sõnul olla rahu Iisraeli ja Gaza vahel.

"Hamas peab olema hävitatud, Gaza peab olema demilitariseeritud ja Palestiina ühiskond peab olema deradikaliseeritud," kirjutas peaminister oma arvamusartiklis ajalehes The Wall Street Journal.

Netanyahu avaldus seab kahtluse alla Egiptuse pakutud relvarahu plaani, mis näeks ette pantvangide vabastamist vastutasuks Iisraeli sõjaväe lahkumise eest Gazast.

Netanyahu külastas Gazat ja lubas võitluse hoogustumist

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu külastas esmaspäeval Gaza sektorit ja lubas hoogustada armee pealetungi sellel palestiinlaste alal, teatas tema partei.

"Ma just tulin tagasi Gazast, me ei peatu, me jätkame võitlust ja me hoogustame võitlust lähipäevil. See saab olema pikk sõda, mis ei ole lõpu lähedal," tsiteeriti Likudi avalduses Netanyahu sõnu.

Iisrael jätkas esmaspäeval rünnakuid Gaza sektorile

Äärmusrühmituse Hamasi terviseministeeriumi teatel sai öistes õhulöökides sektori põhjaosas asuvale Khan Younise linnale surma 18 inimest. Esmaspäeva varahommikul hukkus Gaza keskosas Al-Zuwaida piirkonnas Iisraeli rünnakus vähemalt 12 inimest.

Hamasi juhitava Gaza sektori tervishoiuministeerium väitis enne seda, et pühapäeva hilisõhtul põgenikelaagris kolme maja tabanud Iisraeli õhurünnakus sai surma kümneid inimesi.

Algselt teatas ministeerium 45 hukkunust. Veidi hiljem räägiti juba 68 ohvrist.

Ministeeriumi andmetel hävitas rünnak Palestiina territooriumi keskel asuva Al-Maghazi laagri majad.

Uudisteagentuur AFP ei ole esialgu suutnud informatsiooni iseseisvalt kontrollida.

Iisraeli relvajõud teatasid uudisteagentuurile AFP, et nad alles kontrollivad informatsiooni.

Armee teatas teisipäeval, et Iisraeli sõjas islamiäärmusliku Hamasi vastu on Gaza sektoris hukkunud 158 sõdurit.

Laupäev oli Iisraeli armee jaoks 27. oktoobril alanud maavägede operatsiooni üks ohvriterohkemaid, kui kokkupõrgetes sai surma üheksa Iisraeli sõdurit.