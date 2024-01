Elektri börsihind tõuseb esmaspäeval üle kümne protsendi

Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas on esmaspäeval elektri keskmiseks hinnaks 114 eurot megavatt-tunni kohta, mis on 14 protsendi võrra kõrgem hind kui pühapäeval.

Esmaspäeval on Eestis börsielektri hind päeva keskmisena 114,36 eurot megavatt-tunnist, pühapäeval on keskmiseks hinnaks 100,18 eurot.

Kõige kõrgem on hind pärastlõunal kolme ja nelja vahel, kui megavatt-tund maksab 167,2 eurot. Madalaim on hind varahommikul nelja ja kuue vahel, kui hind on veidi alla 80 euro megavatt-tunnist.

Soomes on esmaspäeval päeva keskmine hind 111,32 eurot, Lätis ja Leedus sama, mis Eestis ehk 114,36 eurot.