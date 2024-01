Poola põllumehed lõpetasid ajutiselt ühe piiripunkti blokaadi

Põllumeeste esindaja allkirjastas vastava kokkuleppe valitsusega. Kokkuleppes märgitakse, et põllumajandusminister nõustus põllumeeste nõudmistega, kes taotlevad teravilja tootmisele miljard zlotti toetusi, madalamat põllumajandusmaksu ning madalaprotsendilisi laene. Ajutine peatamine on vajalik selleks, et parlament saaks vajalikud muudatused heaks kiita.

Samas jätkavad veokijuhid oma protestiaktsioone kolmes teises piiriületuspunktis.

"Olulisi regulatsioone on vaja. Mõistame, et Ukraina abistamise vajadust. Poola ja poolakad on abistanud ja jätkavad abistamist. Samal ajal tahame, et kehtestatakse kindlad reeglid teatud kvootidega, mis määravad mitmete kaupade lubatud taseme, mis võivad mõjutada Euroopa turgu;" ütles Poola põllumajandusminister Czeslaw Siekerski.