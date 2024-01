Uute autode müük kasvas eelmisel aastal üle kümnendiku

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL) teatas, et detsembris kerkisid uute sõiduautode müüginumbrid koroonaeelsele tasemele, aga aasta kokkuvõttes oli müük veel 2019. aastaga võrreldes tublisti miinuses.

Eestis müüdi detsembris 1813 uut sõiduautot, mis ületas eelmise aasta detsembrikuu müüginumbri 58,3 protsenti. Kokkuvõttes andsid Eesti automüüjad 2023. aastal klientidele üle 22 820 uut sõiduautot, mida on 11,7 protsenti enam kui 2022. aastal. 2019. aastal müüdi 26 589 uut sõiduautot.

Kõigist 2023. aastal müüdud uutest sõiduautodest moodustasid elektriautod 6,3 protsenti ja hübriidautod 42,2 protsenti. Bensiiniautode osakaal oli 38,8 protsenti ja diiselautode osakaal langes 12,4 protsendile.

Keskmised maasturid ja väiksemad keskklassi autod olid vastavalt 31,2 ja 20,6 protsendiga kõige populaarsemad segmendid.

AMTEL-i tegevjuht Meelis Telliskivi märkis, et sõiduautode müügi kasv 11,7 protsenti annab märku, et 2022 tarnekriis on möödunud.

"Positiivne on tõdeda, et hübriidautode müük on pidevas tõusus ja aasta kasv on 34,2 protsenti. Tarbesõidukite müügi vähenemine kajastab transpordi sektori ja ettevõtluse olukorda tervikuna. Võrreldes 2022. aastaga vähenes enim M3 kategooria busside ja kuni 3,5 tonni kaubikute müük."

Enimmüüdud automark 2023. aastal Eestis oli Toyota (4208 uut sõiduautot), järgnesid Škoda (3345) ja Audi (2523).

Populaarseimate mudelite edetabeli kaks esimest kohta vallutasid Toyota mudelid RAV4 ja Corolla, mida anti klientidele üle vastavalt 1311 ja 1150. Kolmandale kohale tuli Škoda Octavia 1047 müüdud autoga.

Tarbesõidukite turul AMTEL-i teatel suuri muutusi müüginumbrites ei toimunud ja 2023. aastal müüdi uusi tarbesõidukeid eelmise aastaga võrreldes 0,6 protsenti vähem.

Toyota (1000 müüdud sõidukit) haaras esikoha ka tarbesõidukite edetabelis, järgnesid Renault (733) ja Peugeot (490).

Veokite segmendis olid edukaimad Scania (354) ja Volvo (245).