Ida-Virumaa töötuse tase on kerkinud 13,4 protsendini

Ainuüksi selle aasta esimese töönädala jooksul pöördus töötukassasse ligi 200 inimest ja töötuse tase kerkis 13,4 protsendini. Eesti keskmine töötuse määr on veidi üle kaheksa protsendi.

Nädala alguse seisuga oli Ida-Virumaal üle 7500 töötu. Töötukassa hinnangul on tegemist kompleksse probleemiga ja ühest põhjust on raske esile tõsta.

"See kriis on eriline, sest siin ei oska midagi ennustada. Esiteks ei ole ühtegi väga suurt koondamist. Ei ole ka seda näha, et üks sektor koondaks rohkem inimesi, vaid iga päev natuke tuleb inimesi juurde meile arvele. Ma arvan, et see on sellega seotud, et tööandjad on oma inimesi kinni hoidnud ja hoiavad ilmselt viimase minutini. Ja nüüd, kui on majanduslangus, kui on alampalga tõus, see tähendab, et tööandjatele palgasurve on suurem, nad peavad mõtlema, kellest nad võib-olla peavad lahkuma, et edasi töötada," rääkis töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.