Poola politsei vahistas presidendipalees kaks opositsioonisaadikut

Poola president Andrzej Duda kutsus teisipäeval oma paleese parlamendi alamkoja kahte opositsioonisaadikut Mariusz Kaminskit ja Maciej Wasikit. Samal ajal kui saadikud viibisid presidendi ametlikus residentsis, korraldas politsei reidi nende kodudele.

Kaminski ja Wasik pidasid 2007. aastal Poola siseministri ja asesiseministri ametikohta ning neid on saatnud pikalt süüdistused ametiseisundi kuritarvitamises, kirjutab The Guardian.

2015. aastal andis Poola presidendiks valitud PiSi poliitik Duda oma parteikaaslastele armu ilma, et nende kohtuasi oleks kõiki kohtuastmeid läbinud, kuid eelmise aasta juunis tühistas Poola Ülemkohus armuandmise otsuse ja nõudis kohtumenetluse jätkumist. Detsembris mõistiski kohus Kaminski ja Wasiki lõplikult süüdi ametiseisundi kuritarvitamises, määrates mõlemale kaheaastase vanglakaristuse. Poola politsei sai saadikute vahistamismääruse.

Saadikud viibisid presidendipalees mitu tundi, kuni tuli teade, et nad on võetud vahi alla. Politsei pole täpsustanud, kuidas vahi alla võtmine toimus, kuid kinnitas, et see leidis aset presidendipalee sees.

Poola tsentristlik peaminister Donald Tusk süüdistas teisipäeval peetud pressikonverentsil Dudat seaduse rikkumises. Peaministri sõnul pakkus president tagaotsitavatele meestele varjupaika, mille eest näeb Poola karistusseadustik ette kuni viieaastase vanglakaristuse.

Tüli Poola peaministri ja presidendi vahel on aina süvenenud alates Tuski ametisse nimetamist detsembri keskpaigas. Tusk on jõudnud juba vallandada Poola avalik-õigusliku telekanali juhtkonna, samas kui Duda ähvardas vetostada riigieelarve rakendamiseks vajalikud seadused.

Kuna Duda teine ja viimane ametiaeg kestab 2025. aasta suveni, siis ootab Poolat veel poolteist aastat poliitilisi pingeid. Poola presidendil on olemas vetoõigus, mille ületamiseks tuleb parlamendil võtta vetostatud seadus teist korda vastu 60 protsendiga saadikute häältest. Kuna valitseval koalitsioonil on ainult 248 saadikut 460-kohalises parlamendi alamkojas, siis saab Duda vetostada paljud Tuski seadusandlikud algatused.

Samuti on Tusk vaielnud Poola keskpanga juhi Adam Glapinskiga, ähvardades ta vallandada ja loobudes vastavast plaanist alles siis, kui Euroopa Keskpank (ECB) avaldas Poola keskpanga juhile toetust.

Opositsioonisaadikute vahistamisdraama tõttu lükkus nädala võrra edasi ka Poola parlamendi alamkoja Seimi istung. Kaminski ja Wasik tahtsid võtta istungist osa, kuid spiikri Szymon Holownia sõnul jäid mehed süüdimõistmisega automaatselt oma saadikumandaadist ilma.

Holownia nimetas tekkinud olukorda sügavaks põhiseaduslikuks kriisiks.