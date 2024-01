Tallinna Sadama reisijate arv mullu kasvas, kaubamaht langes

Aastaga läbis Tallinna Sadama sadamaid kokku kaheksa miljonit reisijat ja 13 miljonit tonni kaupa. Aasta kokkuvõttes kasvas reisijate arv 13 protsenti ehk 900 000 reisija võrra. Kaubamaht kahanes eelmise aastaga võrreldes 29 protsenti ehk viis miljonit tonni seoses sanktsioonide rakendamisega Venemaa ja Valgevene päritolu kaubale ja üldise majanduslangusega, teatas ettevõte.

Seejuures laevade sadamakülastuste arv oli võrdlemisi stabiilne, vähenedes vaid 1,5 protsenti 7026 külastuseni.

Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas viis protsenti saavutades kõigi aegade rekordi.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul jätkub reisijate äris stabiilne taastumine ootuspärases tempos.

"Tänu reisijate arvu kasvule on meil täna Soome suunal kaks väljumist päevas rohkem kui eelmise aasta lõpus, millel on kindel positiivne mõju meie tulubaasile. Kruiisilaevade külastuste arv küll langes, kuid tänu laevade oluliselt paranenud täituvusele oli kruiisireisijate arv peaaegu eelmise aasta tasemel. Kaubamahu langusest on enamus jätkuvalt seotud Venemaa päritolu kauba vähenemisega, seda peamiselt vedellastis. 2022. aastal rakendusid sanktsioonid järkjärgult aasta jooksul kuni detsembrini ja seega on võrdlusperioodis veel Vene päritolu kaupa. Muudes kaubagruppides näeme seost ennekõike üldise majandusolukorraga nii Eestis kui peamiste kaubanduspartnerite juures," ütles Kalm.