Isamaa: Tõugu võtmine nõunikuks näeb päris halb välja

"Mina nägin roheliste endist esimeest detsembri lõpus volikogu istungul. Küsisin, et mis ta teeb seal ja ta ütles, et ta alustab uuest aastat tööd Tallinna volikogus. Ja ma sain siis aru, et ametnikuna, mitte poliitilise nõunikuna. Peab tunnistama, et see uudis, et ta astub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, näeb päris halb välja. Justkui oleks töökoha nimel erakonda vahetatud," ütles Kase ERR-ile.

"Minu teada on Tallinna volikogus komisjonidel tehnilised, korraldavad nõunikud. Ma saan aru, et Tõugu on siis sellel ametikohal. Ja seal on ka kindlad ameti nõuded, on valdkonna põhise kõrghariduse nõue. Küsimus ongi selles, kas Tõugu nendele kriteeriumitele vastab," lisas ta.

"Aga kui me vaatame seda Tallinna linna praktikat laiemalt, kuidas valdavalt on Keskerakonna parteipilet taganud ka erinevate linnaasutuste juhi koha, siis täitsa võimalik, et ka see juhtum sellisesse kategooriasse langeb," sõnas Kase.

Kase rääkis, et Isamaa fraktsioon ootab nüüd nii volikogu esimehelt Maris Sillalt (SDE) kui ka Tõugult sellel teemal selgitusi. "See hetkel kõrvalt vaadates näeb halb välja. Inimene, kes alustas volikogu ametnikuna tööd käesolevast aastast astub paar päeva hiljem ka sotsiaaldemokraatidesse. Paratamatult jääb mulje, et need asjad on seotud," ütles Kase.

"Reeglina Eestis ei ole ametkonna sundparteistamine hea tava. Need asjad ei käi käsikäes. Volikogu ametnik peab pakkuma tuge, nõustamist ja kõike muud võrdselt kõikidele volikogu liikmetele. Antud hetkel ongi küsimus, et kas Tõugu suudab seda teha või mitte, kui on teada, et ta astub sotsiaaldemokraatidesse," ütles Kase veel.

Volikogu esimees: me ei tegele parteiliste ametkohtade jagamisega

Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraadist juht Maris Sild ei ole nõus, et tegemist võib olla parteilise ametikohaga. "Sellega ma kindlasti ei nõustu. Sellega me ei tegele," ütles Sild ERR-ile.

Sild märkis, et ta ei teadnud Tõugu erakonnaga liitumist enne teisipäeva õhtul toimunud sotside juhatuse koosolekut.

"See tuli ka mulle erakonna juhatuses eile üllatusena. Mina ei teadnud, et ta kohe ka erakonnaga liitub. Minu jaoks oli see küll kokkusattumus," sõnas Sild.

Sild rääkis, et tegelikult ei ole tegemist üldse uue ametikohaga. "Minu teada vähemalt kaks aastat on keskkonna ja kliimanõunik olemas olnud. Täpselt nii nagu teistel komisjonidel nõunik on, siis on ka keskkonna ja kliimakomisjonil. Lihtsalt inimene vahetus. Eelmine oli nõunik oli Pille Laiakask ja Kristiina Ojamäe, kes on lapsehoolduspuhkusel. Nii, et tegelikult on tegemist lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asenduskohaga praegusel hetkel," selgitas Sild.

ERR küsis Sillalt, miks sai nõunikukoha endale just Tõugu. "Ma ei oska päris hästi vastata. Tema kompetentsid olid piisavad ja ka huvi valdkonna vastu. See ongi põhiline põhjus," vastas Sild.

Teisipäeva õhtul selgus, et Roheliste erakonna juhatuse liige ja endine kaasjuht Johanna Maria Tõugu lahkub erakonnast ning liitub sotsiaaldemokraatidega. Vaid loetud päevad enne sotsiaaldemokraatidega liitumist sai Tõugust Tallinna linnavolikogu keskkonna- ja kliimanõunik, kellena ta hakkab nõustama linnavolikogu keskkonna ja kliimakomisjoni esimeest Maris Hellranda.