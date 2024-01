Tähtajaliste hoiuste intressid on languses

Möödunud aasta sügisel tõstsid Eestis tegutsevad pangad siin pakutavate hoiuste intressimäärad tasemetele, mida ei olnud väga pikalt olnud. Aastase hoiuse eest pakkus mitu panka riskivaba viieprotsendilist tootlust. Praeguseks on olukord muutunud.

Mitmed pangad on näiteks aastaks pakutava intressimäära toonud alla ja üle 4,5 protsendi ei ole kuskilt võimalik enam saada. SEB hindab näiteks, et intressimäärad uuesti tõusma ei hakka.

"Tähtajaliste hoiuste intressimäärad on ilmselt tipus ära käinud ja on edaspidi pigem langevas trendis, kuni stabiliseeruvad," ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen ERR-ile.

12 kuu pikkused hoiused Eesti pankades oktoober 2023 võrrelduna jaanuariga 2024:

LHV hindab, et lisaks turuootustele hinnastavad nad hoiuseid ka enda rahavajadusest lähtuvalt.

"LHV likviidsuse tase on kõrge, niisamuti ootavad rahaturud, et intressimäärad langevad sel aastal päris oluliselt. Kuue kuu euribor võiks prognooside kohaselt jõuda juuni lõpuks ca kolme protsendi tasemeni, mistõttu oleme pikemate perioodide hoiuste intresse vastu turgu korrigeerinud," märkis LHV Treasury juht Juhan Peet.

"Hoiustajad peaksid arvestama, et intressid nähtavas tulevikus usutavasti ei tõuse, mistõttu tasub oma säästude kasvatamisel valida pikemate hoiuperioodide vahel, et tänasest keskkonnast enim kasu lõigata," lisas Peet.

Samas on pangad asunud lühemate perioodide pealt ka kõrgemat intressi pakkuma. Kohati on 12 kuu intress aastases arvestuses sama suur kui kuue kuu eest pakutav. Seejuures näiteks Swedbank pakub lühemate perioodide pealt isegi kõrgemat intressi kui pikemate pealt.

Eesti pankade pakutavad tähtajalised hoiuseintressid:

"Lühemate perioodide kõrgem intressimäär peegeldab turu ootust, et intressimäärad hakkavad lähiajal langema. Seetõttu pakume täna lühematele hoiuperioodide kõrgemat intressi kui pikematele perioodidele. See tähendab, et on hea võimalus hoiustada oma vaba raha just nendel, kellel ei ole võimalik või soovi seda pikemaajaliselt hoiusele panna," rääkis Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Ka Swedbank teatas, et Eestis makstavate kõrgete intresside tuules on inimeste huvi raha tähtajalisel hoiusel hoida, oluliselt kasvanud.

"Kui näiteks 2022. aastal sõlmiti Swedbankis kokku 19 600 erakliendi tähtajalist hoiust, siis 2023. aastal tehti seda ligi 146 000 korda. Samuti kasvasid hüppeliselt hoiuste mahud: kui 2022. aastal panid erakliendid hoiustesse kokku 919 miljonit eurot, siis 2023. aastal hoiustati Swedbankis tähtajalistel hoiustel kokku ligi 3,1 miljardit eurot," märkis Ulla.

Euroopa Keskpank (ECB) asus intressimäärasid tõstma 2022. aastal, võitlemaks hinnatõusuga. Viimati tõstis ECB intressimäärasid möödunud aasta 20. septembril.

Euroala inflatsioon oli detsembris Eurostati kiirhinnangu kohaselt 2,9 protsenti, mida on 0,5 protsendipunkti rohkem kui novembris. ECB soovitud inflatsioon on kaks protsenti.

Euribor on oma viimaseaja tipust pisut langenud ja 9. jaanuari seisuga 3,891 protsendi tasemel