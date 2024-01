Kohus lõpetas Metsküla kooli ja valla vahel kompromissi otsimise

Tallinna Halduskohus määras kolmapäeval Metsküla kooli kohtuasjas otsuse kuulutamise ajaks 20. veebruari.

Kohus märkis määruses, et hoolimata korduvatest püüdlustest ei ole menetlusosaliste vahel õnnestunud kokkulepet saavutada.

"Kokkuleppe saavutamine eeldab põhilistes küsimustes ühisosa leidmist, millega vaidluse osalised oleksid nõus. Mitmed katsed pole tulemusi andnud ning sellisel moel läbirääkimiste jätkamist ei pea kohus perspektiivikaks. Seega määras kohus viimased tähtajad menetlusdokumentide esitamiseks ning otsuse kuulutamise aja," ütles Tallinna halduskohtu kohtunik Janek Laidvee.

Viimati andis kohus Metsküla kohtuasjas pooltele võimaluse esitada konkreetsed ettepanekud, kuidas vaidlusega edasi minna. Kohus rõhutas ka toona, et kui kokkuleppele ei jõuta, tuleb ka ühel hetkel seda tunnistada ja protsessiga edasi minna. Kohus andis ettepanekute esitamiseks tähtaja 7. detsembri, mis ajaks ka vastused laekusid.

Kohus on varem avalikkusele teada andnud, et ettepanek leida kompromiss lähtus ratsionaalsest tõdemusest, et rahalised vahendid, mis kuluvad kohtuvaidlusele, võiksid kuluda laste haridusele, kas siis Metsküla erakooli loomisse või Lihula gümnaasiumihoone ehitamisse panustades. Seda eriti olukorras, kus kaebajad on otsustanud erakooli loomise teed minna ning lõplik kohtulahend saaks tuua üksnes selguse, kas vastustajal oli õigus Metsküla munitsipaalkool sulgeda.

Lääneranna vallavolikogu otsustas eelmise aasta 24. märtsi istungil kärpida kohalikku koolivõrku: selleks suletakse Lõpe ja Metsküla kool, kaotatakse Koonga ja Varbla koolist järgmise aasta sügisest 7.–9. klass ning muudetakse Virtsu kool, mida esialgu samuti sulgeda plaaniti, alates sellest sügisest neljaklassiliseks algkooliks.

Valla otsuse vastu kool sulgeda Tallinna halduskohtusse pöördunud Metsküla algkooli perele andis kohus septembri lõpus aja vallaga kompromissi leidmiseks. Kohus pikendas kompromissi leidmise aega korduvalt. Tänu eraannetajate toele on ametlikult suletud kool tegutsenud terve 2023/2024. õppeaasta.