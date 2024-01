Haley ja DeSantis kritiseerisid üksteist ja Trumpi viimases debatis

Kui seni valijate huvi vabariiklaste debattide vastu on jäänud leigeks ning debattide vaadatavus on pidevalt kahanenud, siis kolmapäeva õhtul toimunud väitlusvooru korraldanud CNN lootis, et see kord tuleb erinev.

Vabariiklaste eelvalimiste favoriit ekspresident Donald Trump pole võtnud osa ka seekordsest debatist, ning CNN-i paika pandud ranged reeglid tähendasid, et lavale pääses ainult kaks kandidaati: DeSantis ja Haley.

Debatt oli eriti oluline kahele kandidaadile, sest nende toetus nii üleriigilistes kui Iowa küsitlustes on peaaegu võrdne. Iowa osariigi vabariiklastest valijad hääletavad presidendikandidaadi üle juba 15. jaanuaril.

Kuigi Donald Trumpi toetab veidi üle poole Iowa vabariiklastest ja tema võit selles osariigis pole kahtluse all, nii DeSantis kui Haley jaoks on ülimalt oluline saada osariigis teine koht. Eriti tähtis on Haleyst parema tulemuse saamine DeSantisele, kelle toetus järgmisena hääletavas New Hampshire'is on tunduvalt madalam kui Iowas.

Debatile lisas vürtsi ja pinget kõigest mitu tundi enne selle algust tehtud ühe poliitiku avaldus. Nimelt teatas Trumpi tulisest kriitikust New Jersey ekskuberner Chris Christie, et ta loobub oma kandidatuurist vabariiklaste eelvalimistel.

Christiet on peetud vaadetelt kõige lähedasemaks Haleyle, seega võiks arvata, et paljud tema valijad asuvad toetama nüüd Lõuna-Carolina ekskubernerit.

Ometi lekkis kohe pärast Christie avaldust salvestis, milles New Jersey ekskuberner väidab, et Haley kaotab kindlalt. Seda enam, selgus, et Christie on pidanud viimasel ajal pikki kõnesid DeSantisega.

Siiski ütlesid Chriestile lähedased allikad Politicole, et ta ei kavatse avaldada ühelegi kandidaadile toetust eelvalimiste ajal.

Seega olid CNN-i debati ajal mõlemad kandidaadid surve all meelitada Christie toetajaid ning üksteisest eristuda. Seetõttu ründasid Haley ja DeSantis peamiselt teineteist, kuigi neil jagus kriitikat ka Trumpi suunas.

"DeSantis valetab" ja "annetajate teener"

Kohe esimestel debati minutitel ründasid väitlejad teravalt üksteist. Nii ütles DeSantis, et Haley on oma annetajate teener, kes ei suuda olla valijatega aus. Haley vastas selle peale, et tema suurannetajad on kunagised DeSantise annetajad, kes lahkusid Florida kuberneri selja tagant, sest tema valimiskampaania on läbi kukkumas.

Samuti ütles Haley, et DeSantis valetab ohtralt, ning soovitas valijatel minna veebilehele, kus on loetletud Florida kuberneri väidetavad valed. Haley kordas soovitust ja veebilehe nimetust debati vältel vähemalt 13 korda.

Haley süüdistas DeSantist samuti, et ta on kütuse kohustusliku biolisandi kaotamise poolt, kuigi selle kaotamine kahjustab Iowa põllumehi, kelle toodangust suur osa läheb biodiisliks. DeSantis omakorda ütles, et ta ei hakka erinevalt Haleyst tõstma pensioniiga. Haley vastas selle peale, et DeSantis toetas pensioniiga tõstvat eelnõu, kui ta oli veel esindajatekoja saadik.

Kandidaatide arvamused erinesid oluliselt ka Ukraina aitamise osas. Haley süüdistas DeSantist kindla positsiooni puudumises, samas kui DeSantis seadis kahtluse alla Ukraina jätkuvat toetamist.

"Meil on vaja leida viisi selle lõpetamiseks. [Haley] ei ütle, kuidas see lõpeb," ütles Florida kuberner Ukraina sõja kohta. Ta kurtis samuti, et Ukraina aitamine tõmbab tähelepanu eemale USA enda siseprobleemidest ja vastasseisust Hiinaga.

Haley ütles omakorda, et Venemaa võit Ukrainas julgustaks ka Hiinat ründama Taiwanit.

"Diktaatorid teevad seda, mida nad teevad. [Ukraina aitamise eesmärk] on sõja ennetamine," ütles Haley.

Kui debati moderaatorid pärisid kandidaatidelt taastuvenergia kohta, kritiseerisid mõlemad kandidaadid demokraadist USA presidenti Joe Bidenit ning tema roheinvesteeringute toetamise eelnõu. Nii Haley kui DeSantise sõnul peaks süsinikuheitmeid vähendama Hiina ja India, mitte USA. Samuti väitsid kandidaadid, et Biden tahab sundida ameeriklasi kasutama ainult elektrisõidukeid.

DeSantis ütles, et Haley on liiga mures keskkonna pärast, näiteks olles minevikus toetanud kütuseaktsiisi tõstmist. Haley omakorda vastas, et DeSantis võttis vastu Bideni ajal osariikidele eraldatud roheinvesteeringute toetusi ning ta poleks kindlasti seda teinud.

Siiski püüdis Haley aeg-ajalt näidata ennast DeSantisest mõõdukamana. Näiteks ütles ta, et mehed ei saa abordiküsimusest aru ning kordas oma varasemat üleskutset kompromissile abortide teemal lauskeeldude asemel.

Samuti erinesid kandidaatide seisukohad rassipõhiste pingete teemal USA-s. DeSantis meenutas, et ta kutsus tänavatele rahvuskaardi korra tagamiseks vägivaldseteks pööranud protestide ajal mustanahalise mehe George Floydi surma järel politsei käe läbi. Haley ütles aga, et ta korraldas oma osariigis selliste juhtumite ajal ühispalvetusi ja muid ühiskonda kokku liitvaid üritusi ning ta ei vajanud korra tagamiseks rahvuskaardi tänavatele saatmist.

Trump korraldas enda ürituse debatiga samal ajal

Kuigi DeSantis ja Haley kritiseerisid suuresti üksteist, jagus neil kriitikat ka Trumpi suhtes.

"[Ta peab] aru saama, et ta suhtleb maailma diktaatoritega," ütles Haley, lisades, et Trump oleks oma ametiaja jooksul pidanud olema märksa rangem Hiina autoritaarse valitsuse suhtes.

DeSantis ründas Trumpi aga seoses ekspresidendi täitmata lubadustega.

"Ta ütles, et ta ehitab piirimüüri ning Mehhiko maksab selle eest. Ta ei teinud seda. Ta lubas kuivatada soo. Ta ei teinud seda. Ta lubas võtta Hillary [Clintoni] vastutusele. Ta lasi ta konksu otsast lahti," ütles DeSantis. Trump lubas valimiskampaania jooksul korduvalt kuivatada soo Washingtonis, pidades silmas võitlust korruptsiooniga.

Samuti nõustusid mõlemad kandidaadid, et Trump oleks pidanud debatist osa võtma.

Debatis osalemise asemel tuli Trump samal ajal FoxNewsi otse-eetrisse, kus ta vastas valijate küsimustele.

Trumpil jagus kriitikat nii oma oponentide kui Bideni vastu.

Näiteks väitis Trump, et Haley ja Desantis soovivad kärpida pensione ja pensionäridele mõeldud tervishoiuprogrammi Medicare.

Samuti ütles Trump, et Haley kaotab eelvalimised, viidates Christie lekkinud sõnavõtule.

"Ta kaotab valimised, ma tean seda ning usun, et Chris Christiel on õigus. See on üks väheseid asju, mille osas tal on õigus," ütles ekspresident.

Trump lubas vähendada USA eelarvepuudujääki, suurendades USA riigieelarve tulusid nafta müügist ning vähendades kulusid.

"Meil on rohkem vedelat kulda meie jalgade all, energiat, naftat ja gaasi kui ühelgi teisel riigil maailmas. Rohkem kui Saudi Araabial, rohkem kui Venemaal," ütles ta FoxNewsi eetris.

Rääkides Ukrainast ja Iisraelist, ütles Trump, et Venemaa sissetung Ukrainasse ja Hamasi rünnakud on Bideni nõrkuse tagajärg.

"Hoida häid suhteid inimestega, kel on sadu tuumarelvi, pole paha asi," ütles Trump.

"Nad ütlevad, et see on halb asi. See on väga hea asi. Rahu tugevuse kaudu," lisas ta, seletades, et kui ta oleks olnud viimasel kolmel aastal president, siis Putin poleks söandanud Ukrainat ründama ning Hamas poleks rünnanud Iisraeli.

"Nad näevad nõrka presidenti meie riigis ning nad tegid midagi mõeldamatut. Meil saabub rahu tugevuse kaudu. Me ei pea võitlema," ütles ekspresident.

Kui saatejuhid küsisid Trumpilt, kas USA tuleks tema juhtimisel teistele NATO liikmetele appi, vastas ta, et see sõltub Euroopa riikide käitumisest.

"Oleneb sellest, kas nad kohtlevad meid õiglaselt. NATO on meie riiki ära kasutanud. Euroopa riigid on meid ära kasutanud," ütles ta.

Ühtlasi vihjas Trump saatejuhtidele, et tal on juba valik asepresidendikandidaadi osas langetatud, kuid ta ei hakka veel avalikustama, kes selleks saab.

Vabariiklaste eelvalimised algavad hääletusega Iowas juba 15. jaanuaril.