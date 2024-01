Ekspress Grupp kasvatas digitellimuste hulka

Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 20 protsenti (neljandas kvartalis neli protsenti), ulatudes 102 793-ni.

50-protsendiliselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10 protsenti (neljandas kvartalis vähenes kaks protsenti), ulatudes 24 875-ni.

Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25 protsenti (neljandas kvartalis kaheksa protsenti), ulatudes 6998-ni.

Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 87 protsenti (neljandas kvartalis 31 protsenti), ulatudes 26 427-ni. Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 112 protsenti (neljandas kvartalis 39 protsenti), ulatudes 39 872-ni. Leedu meediaportaal Lrytas alustas tasulise sisu müügiga 2023. aasta IV kvartalis ja jõudis detsembri lõpus 6363. digitellimuseni.

Kontsern loeb digitellimuseks ainult tellimusi, mille väärtus on suurem kui üks euro ühes kalendrikuus, ning mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

"Ekspress Grupi digitaalne tulubaas põhineb üha rohkem digitellimuste müügitulul. Liigume kontserni pikaajaliste eesmärkide suunal kasvatada digitellimuste maht 2026. aasta lõpuks Baltimaades 340 000 tellijani," ütles Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu.

Ekspress Grupi pikaajalised eesmärgid on seatud ja avalikustatud 2022. aasta alguses.