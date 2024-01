Eesti Panga hinnangul võib ekspordi põhi möödas olla

Keskpanga ökonomisti Mari Relli sõnul on õhkõrnad märgid selle kohta olemas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui vaatame Põhjamaade turgusid - Soome, Rootsi - siis väga tugevalt mõjutasid meid Rootsi krooni kursi muutused. See on natuke paranenud, Soome tasapisi kosub. Prognoositakse, et uue aasta esimene pool võib olla selline, kus nõudlus hakkab taastuma," rääkis Rell.

Eesti Panga maksebilansi kiirhinnangu järgi oli novembris kaupade ja teenuste eksport-import tasakaalus, kuid mõlema langus oli märkimisväärne.