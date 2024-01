Pooled riigikoolide õpetajatest osalevad õpetajate üldstreigis

"Streigi perioodil on koolihooned avatud ning juhendatud õpe toimub sõltuvalt koolis streikivate õpetajate arvust erineval moel," sõnas haridusministeeriumi kommunikatsioonivaldkonna juht Mari Annus.

Koolides on õpilaste toitlustus tagatud ja koolid informeerivad õpilasi ja lapsevanemaid oma täpsest õppekorraldusest.

"Streikivatele õpetajatele palka ei maksta," ütles Annus.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on esitanud streigiteate 22. jaanuaril toimuvaks haridustöötajate üldstreigiks. EHL-i nõudmine on, et üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammääraks määrataks 1950 eurot kuus, kuid õpetajad on nõus nõudmistes sammu tagasi astuma, kui valitsus alustab nendega sel aastal läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks, mis tagab palgatõusu aastateks 2025-2027.