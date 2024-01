Kõik Tallinna üldhariduskoolid streigivad

Kokku on ennast 22. jaanuaril algavale Eesti haridustöötajate üldstreigile registreerinud 2800 Tallinna õpetajat, ütles Tallinna haridusameti kommunikatsioonispetsialist Pirgit Pedaja. Toetusstreigile on ennast kirja pannud 500 õpetajat.

"2800 õpetajat on ligi 75 protsenti kõigist Tallinna õpetajatest," sõnas Pedaja.

Streigist ei võta osa vaid õpetajad ühes põhikoolis, kus õpivad hariduslike erivajadustega lapsed.

Tallinna streikivate õpetajate arv võib aga veel kasvada, sest teisipäeval kella 13 polnud veel kõik avaldused üle loetud.

Lasteaiad peavad oma info edastama ametile kolmapäeva õhtuks. Teisipäeva pärastlõuna seisuga on endast märku andnud 16 lasteaeda 125 koolieelsest lasteasutusest.

Tartus osaleb maksimaalselt kolmepäevases toetusstreigis samuti ligi 75 protsenti haridusasutuste õpetajatest.

"Täpne number selgub streigi ajaks või isegi streigi lõpuks, kui streigijuhid edastavad oma asutuse juhtidele streigis osalenud töötajate nimekirjad. Edastatud eelinfo põhjal võib hinnanguliselt siiski juba öelda, et Tartu haridusasutuste õpetajatest – nii koolides kui ka lasteaedades – osaleb toetusstreigis 75 protsenti," ütles Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juht Riho Raave.

Eesti haridustöötajate üldstreik on kavandatud 22. jaanuarile. Üldstreik on tähtajatu. Tallinna haridusamet on öelnud, et maksab õpetajatele palka esialgu kolme streigipäeva eest. Tartu õpetajatel on sõlmitud linnaga kollektiivleping, mis lubab neil osaleda vaid kolmepäevases toetusstreigis. Nende päevade eest Tartu linn neile palka ei maksa.