Kapo kahtlustab TÜ professorit Eesti riigi vastases luuretegevuses

"Kirjutan eelkõige neile, kes on Tartu Ülikoolis kokku puutunud rahvusvahelise poliitilise teooria professori Vjatšeslav Morozoviga. Annan teada, et kaitsepolitseiamet on teavitanud ülikooli, et on algatanud tema suhtes uurimise ja talle on esitatud kahtlustus Eesti Vabariigi vastases tegevuses. Tema töösuhe Tartu Ülikooliga on lõppenud," teatas TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Kristiina Tõnnisson instituudi vilistlastele saadetud e-kirjas.

"Arusaadavalt on see vapustus meile kõigile. Meie usaldust on tõsiselt kuritarvitatud. Kinnitame, et Vjatšeslav Morozovi varasemate tööde puhul pole meil olnud alust pretensioonideks, kuid uue teadmise valguses on oluline siiski ka tema senine tegevus kriitiliselt üle vaadata," lisas Tõnnisson.

Võeti kaheks kuuks vahi alla

Kaitsepolitseiamet teatas mõne aja pärast pressiteate vahendusel, et pidas 3. jaanuaril kinni Venemaa kodaniku Vjatšeslav Morozovi, keda kahtlustatakse Eesti Vabariigi vastu suunatud luuretegevuses ja selle toetamises.

"Agressorriigi luurehuvi Eesti vastu püsib endiselt kõrge," märkis kaitsepolitsei peadirektor Margo Palloson. "Käimasolev juhtum on täiendus enam kui paarikümnele varasemale ja ilmestab Venemaa luureteenistuste soovi imbuda Eesti elu eri valdkondadesse, sealhulgas teadussektorisse."

"Kuivõrd prokuratuuri hinnangul võib mees vabaduses asuda kriminaalmenetlusest kõrvale hoidma või jätkata kuritegude toimepanemist, taotles prokuratuur kohtult tema vahistamist. Harju maakohus nõustus prokuratuuri hinnanguga ning võttis mehe kuni kaheks kuuks vahi alla," lisas riigiprokurör Triinu Olev.

TÜ veebilehtedelt on Vjatšeslav Morozovit puudutavale teabele juurdepääs piiratud. ETIS-est võib lugeda, et ta sündis 30. juunil 1972. Kuni 2010. aastani oli ta seotud Peterburi Riikliku Ülikooliga. Aastast 2010 on ta seotud Tartu Ülikooliga.

Aastatel 2016–2023 oli ta Euroopa Liidu-Venemaa uuringute professor. 1. septembrist 2023 kuni 11. jaanuarini 2024 rahvusvahelise poliitilise teooria professor.

Rektor Asser: mõistan täielikult hukka tema tegevuse

TÜ rektor Toomas Asser. Autor/allikas: Karli Saul

Tartu Ülikooli rektor, professor Toomas Asser märkis, et mõistab täielikult ja ühemõtteliselt hukka igasuguse tegevuse, mis võib ohustada Eesti riigi turvalisust.

"Ammugi on murettekitav, et just ülikoolis – akadeemilises kogukonnas, kelle moraalne vastutus on seista rahu, akadeemiliste ja demokraatlike väärtuste eest – töötas aastaid inimene, keda nüüd kahtlustatakse meie riigi julgeoleku õõnestamises."

Rektor lisas, et võimaliku kahju täpset ulatust on võimatu mõõta, kuid on täiesti selge, et sellel on mõju nii riigile, ülikoolile kui ka inimeste töömeeleolule ja omavahelistele suhetele.

"Ootan, et me ei alahindaks vaenulike riikide võimet ja kavatsust juhtida ning ellu viia demokraatiavastaseid toiminguid. Peame säilitama olukorrateadlikkuse ja kriitilise mõtlemise ning tegema igakülgset koostööd meie julgeolekuasutustega," märkis rektor Asser.