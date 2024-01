HS: Soome tänavune keskmine elektrihind tuleb veidi krõbedam kui mullu

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Soome tänavune keskmine elektri hind tuleb veidi krõbedam kui mullu, kuna jaanuaris kerkis hind lakke. Eelmisel aastal oli keskmine hind (koos käibemaksuga) 7,02 senti kilovatt-tunni kohta, sel aastal peaks see tulema 9,0 senti.

Selle aasta elektri keskmist hinnataset tõstab jaanuari hind, kuna Soomet tabas krõbe pakane. Turgude futuurid ennustavad, et jaanuaris maksab elekter 15,5 senti kilovatt-tunni kohta. Veebruaris on see 11,4 senti kilovatt-tunni kohta, märtsis aga 9,5 senti, aprillis-juunis umbes 5,0 senti, vahendas Helsingin Sanomat.

Soome riigi gaasifirma Gasum analüütik Toni Sjöblom ütles, et sel aastal tuleb oodata veidi kallimat elektrit. Siiski on olemus lootus, et järgmisel aastal läheb elekter odavamaks ning võib maksta umbes 5,5 senti kilovatt-tunni kohta.

Viimase aasta jooksul on Soome elektriturule tulnud uusi võimsusi, mullu kevadel alustas tööd Olkiluoto tuumajaama kolmas reaktor, suureneb päikese- ja tuuleenergia tootmine. Samal ajal on elektritarbimine vähenenud, sest majanduslanguse tõttu tarbitakse tööstussektoris vähem elektrit. Ka majapidamised pööravad oma tarbimisele üha rohkem tähelepanu.

Elektrihinnad langev ka Saksamaal, see vähendab elektrieksporti Kesk-Euroopasse. Ilm läheb Põhjamaades samas soojemaks, sademeid on oodata rohkem.

Sjöblom tõi välja, et kiiresti muutuvate ilmastikuolude tõttu on elektriturgu keeruline prognoosida. Näiteks sademest sõltub hüdroenergia tootmine. Märtsi alguses aga algavad Soome Olkiluoto tuumajaama kolmandas reaktoris iga-aastased hooldustööd.