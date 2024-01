Küsitlus: Trump juhib jätkuvalt New Hampshire'is

New Hampshire'i osariigi peamise ajalehe The Boston Globe tellimusel Suffolki Ülikooliga koostöös 15. ja 16. jaanuaril läbi viidud küsitlusest selgub, et Donald Trumpi toetab 50,4 protsenti vabariiklaste eelvalimistel hääletada kavatsevatest New Hampshire'i valijatest, mis on nelja protsendipunkti võrra kõrgem toetus kui jaanuari alguses sama ajalehe tellimusel tehtud küsitluses.

Endine USA saadik ÜRO juures ja Lõuna-Carolina ekskuberner Nikki Haley naudib 33,8 protsendi valijate toetust, mis on kaheksa protsendipunkti võrra kõrgem kui jaanuari alguses.

Kolmandat USA presidendiks pürgivat vabariiklast Florida kuberneri Ron Desantist toetab ainult 5,2 protsenti New Hampshire'i vabariiklaste eelvalimistel hääletada kavatsevatest valijatest, mis on kolme protsendipunkti võrra madalam kui jaanuari alguses.

Lisaks päriti küsitlusele vastanutest, kas nemad kavatsevad hääletada oma kandidaadi toetuseks või neid ajendab vastuseis teisele kandidaadile.

Trumpi valijatest kavatseb hääletada just Trumpi toetuseks 90,5 protsenti valijatest ja vastuseis Haleyle ajendab toetama Trumpi ainult 4,8 protsenti tema toetajatest.

Haley toetajate seas 53,9 protsenti annab oma häält Haley toetuseks ja 37,2 protsendi Haley toetajate jaoks on tema poolt hääletamine viisiks väljendada vastuseisu Trumpile.

New Hampshire'i osariigi valimised on erilised selle poolest, et neist saavad osa võtta ka erakondliku kuuluvuseta valijad, keda osariigis on rohkem kui vabariiklasi. Teiste küsitluste järgi on Haley toetus suurim just erakondliku kuuluvuseta valijate seas.

The Boston Globe'i küsitlus on esimene New Hampshire'i küsitlus, mida viidi läbi pärast Iowa eelvalimisi. Ajaleht kavatseb avaldada uuendatud küsitluse iga päev kuni eelvalimisteni, mis leiavad aset 23. jaanuaril.

Enne Iowa eelvalimisi avaldatud teiste uuringufirmade küsitlused viitasid selles küsitluses näidatust Trumpi madalamale toetusele. Enne valimispäeva peaks avaldama oma New Hampshire'i küsitlusi ka mitmed teised uuringufirmad ja väljaanded.