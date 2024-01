Kõrge NATO ametnik: lääneriikidel tuleb oodata ootamatut

"Selleks et olla täiel määral tõhus ka tulevikus, vajab NATO sõjapidamise võimekuse muutmist. Avaliku ja erasektori koostöö on selleks võtmeolulisusega," ütles Bauer.

Admirali sõnul peavad liitlasriigid keskenduma tõhususele ning parandama kaitsevõimekust läbi rohkemate sõjaliste õppuste, tööstusalase koostöö tihendamise ning sõdurite kõrgemasse valmidusse viimise.

"Avaliku ja erasektori otsustajad peavad muutma oma mõtteviisi. [Vanas] ajajärgus oli kõik etteplaneeritav, etteennustatav, kontrolli all, lähtus tõhususest. [Nüüd] on ajastu, kui kõik saab juhtuda ükskõik mis ajal. Ajastu, mil me peame ootama ootamatut," lisas ta.

Kuigi NATO riigid suurendasid järsult riigikaitsekulutusi ning lubasid sõlmida uusi lepinguid kaitsetööstusega pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse, käib tootmismahtude suurendamine vaevaliselt, kirjutab Politico.

Bauer on öelnud juba varem, et NATO liikmed peavad viima 155-millimeetrilise laskemoona ühisele standardile, et riikidel oleks kergem teha koostööd laskemoona varude osas ning tagada sellise laskemoona tarned Ukrainale, mida saaks kasutada erinevates relvasüsteemides.

"Sõjaliselt on veel väga palju samme, mida tuleb astuda, et me jõuaksime sinna, kus me tahame olla meie kollektiivkaitse vaatevinklist," ütles Bauer.

NATO sõjalise komitee esimees ütles samuti, et sõda Ukrainas määrab maailma saatust.

Bauer lisas, et võimu tasakaal muutub, mistõttu seisavad lääneriigid silmitsi kõige ohtlikuma maailmaga aastakümnete jooksul.