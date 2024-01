Milei hoiatas sotsialismiga kaasneva vaesuse eest

"Ma olen siin, et teile öelda, et läänemaailm on ohus. Need, kes peaksid kaitsma lääne väärtusi, on liitunud sellise maailmanägemusega, mis viib sotsialismi ja seega ka vaesusesse," ütles Milei.

Mile ütles, et rahvusvaheliste organisatsioonide tegevust mõjutavad "kollektivism, radikaalne feminism ja julm keskkonnaalane agenda," vahendas Financial Times.

Argentina on Ladina-Ameerika suuruselt kolmas majandus ja riik on aastakümneid kestnud võlgade ja halva rahandusliku juhtimise järel käpuli. 40 protsenti argentiinlastest elab vaesuses, inflatsioon küündib 160 protsendini.

"Argentina juhtum näitab, et olenemata sellest, kui rikas te olete, või kui palju on teil loodusvarasid, aga kui kasutusele võetakse meetmeid, mis takistavad turu vaba toimimist, siis ainus võimalik saatus on vaesus," rääkis Milei.

Libertaarlane Milei lubas seetõttu rakendada šokimeetmeid hinnatõusu ohjeldamiseks ja kulutuste vähendamiseks.

Milei reformidele on avaldanud toetust ka Rahvusvaheline Valuutafond (IMF).